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APAGÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
(28/04/25) -
España - Exactamente a las 12.33 del lunes gran parte
de toda la península ibérica se quedó sin luz. El apagón
masivo que afectó a toda la península España y Portugal
complicó hasta lo más mínimos detalles de la vida cotidiana.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una
comparecencia institucional pasadas las 18.00 horas,
anticipó "horas críticas". Se ha pedido evitar
desplazamientos, usar los móviles solo para llamadas breves,
no colapsar los servicios de emergencia y seguir
exclusivamente información oficial. El Ejecutivo asumirá la
gestión del apagón en Andalucía, Extremadura y Madrid tras
la petición de esas comunidades. La empresa Red Eléctrica
buscaba los motivos del incidente. El apagón ha obligado a
interrumpir todo el tráfico ferroviario. No es previsible
que se recuperen los trenes de media y larga distancia este
lunes, ha avisado Transportes. También ha afectado al
transporte público en pueblos y ciudades. La falta de
energía eléctrica ha provocado largas colas en los
supermercados que solo aceptaban pagos en efectivo. También
ha habido muchos casos de personas que han tenido que ser
rescatadas de ascensores.
HAY FECHA PARA EL CÓNCLAVE
(28/04/25) - Italia
- El cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco empezará el
miércoles 7 de mayo. La fecha fue oficialmente confirmada por el
Vaticano. Esa misma tarde saldrá la fumata que indicará el resultado de
la primera votación, negra si no hay nuevo Pontífice, blanca cuando la
decisión haya sido tomada. Finalmente la elección del día 7 para iniciar
las votaciones fueron apenas un día más allá de la primera fecha
posible. Tras el funeral de Francisco, el Vaticano fija la fecha de
entrada en la Capilla Sixtina de los 134 cardenales menores de 80 años
que decidirán quién será su sucesor en el trono de San Pedro.
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