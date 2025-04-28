Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 29 de abril de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

APAGÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

(28/04/25) - España - Exactamente a las 12.33 del lunes gran parte de toda la península ibérica se quedó sin luz. El apagón masivo que afectó a toda la península España y Portugal complicó hasta lo más mínimos detalles de la vida cotidiana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional pasadas las 18.00 horas, anticipó "horas críticas". Se ha pedido evitar desplazamientos, usar los móviles solo para llamadas breves, no colapsar los servicios de emergencia y seguir exclusivamente información oficial. El Ejecutivo asumirá la gestión del apagón en Andalucía, Extremadura y Madrid tras la petición de esas comunidades. La empresa Red Eléctrica buscaba los motivos del incidente. El apagón ha obligado a interrumpir todo el tráfico ferroviario. No es previsible que se recuperen los trenes de media y larga distancia este lunes, ha avisado Transportes. También ha afectado al transporte público en pueblos y ciudades. La falta de energía eléctrica ha provocado largas colas en los supermercados que solo aceptaban pagos en efectivo. También ha habido muchos casos de personas que han tenido que ser rescatadas de ascensores.

HAY FECHA PARA EL CÓNCLAVE

(28/04/25) - Italia - El cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco empezará el miércoles 7 de mayo. La fecha fue oficialmente confirmada por el Vaticano. Esa misma tarde saldrá la fumata que indicará el resultado de la primera votación, negra si no hay nuevo Pontífice, blanca cuando la decisión haya sido tomada. Finalmente la elección del día 7 para iniciar las votaciones fueron apenas un día más allá de la primera fecha posible. Tras el funeral de Francisco, el Vaticano fija la fecha de entrada en la Capilla Sixtina de los 134 cardenales menores de 80 años que decidirán quién será su sucesor en el trono de San Pedro.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6032

AMORES CARCELARIOS

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados