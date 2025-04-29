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DESPUÉS DEL APAGÓN
(29/04/25) -
España - El gobierno español aún no reconoce que fue
lo que pasó y crea una comisión investigadora que averigüe
que produjo el apagón de la península. Mientras tanto, el
primer ministro en funciones de Portugal, Luís Montenegro,
solicitó que la Agencia para la Cooperación de los
Reguladores de la Energía de la Unión Europea realice una
auditoría independiente sobre el apagón que afectó a la
Península Ibérica el lunes. "Queremos una investigación
completa de las causas del apagón. Necesitamos una
investigación rápida y respuestas urgentes", ha dicho
Montenegro en una conferencia de prensa. El mandatario ha
anunciado también que su Gobierno va a crear una comisión
técnica independiente para estudiar cómo actuar en el futuro
y evitar los fallos que se cometieron el lunes. Portugal
compra un 30% de su energía a España. El origen del fallo se
registró en la red española y que la portuguesa se vino
abajo porque, en el instante de la caída, estaba importando
el 30% de la electricidad del país vecino porque estaba más
barata. La desaparición súbita de ese suministro a las 11.33
del lunes (hora local) dejó desabastecido al 93% de los
consumidores lusos. "España tuvo la ayuda de Francia y
Marruecos, pero Portugal solo cuenta con conexiones
internacionales con España", recordó Montenegro.
ELECCIONES EN CANADÁ
(29/04/25) - Canadá
- El líder liberal Mark Carney, se impone en las elecciones
parlamentarias anticipadas de Canadá. En su primer discurso volvió a
mostrar su carta ganadora, el enfrentamiento al presidente
estadounidense. El vencedor de los comicios, que no ha logrado mayoría
absoluta, afirmó que se sentará con el Trump a hablar de los vínculos
entre ambos países, pero insistió: "Nunca nos doblegará". Millones de
canadienses acudieron el lunes a las urnas para emitir su voto en unas
elecciones consideradas las más decisivas de su historia reciente. Para
la mayoría de los 28,5 millones de votantes registrados se trataba, más
que de elegir candidatos y siglas políticas, de reafirmarse como nación
ante las reiteradas amenazas de Trump que entre aranceles y dichos de
intervención reforzaron el nacionalismo canadiense más allá de las
divisiones internas.
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