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Noticias:  Miércoles 30 de abril de 2025

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DESPUÉS DEL APAGÓN

(29/04/25) - España - El gobierno español aún no reconoce que fue lo que pasó y crea una comisión investigadora que averigüe que produjo el apagón de la península. Mientras tanto, el primer ministro en funciones de Portugal, Luís Montenegro, solicitó que la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía de la Unión Europea realice una auditoría independiente sobre el apagón que afectó a la Península Ibérica el lunes. "Queremos una investigación completa de las causas del apagón. Necesitamos una investigación rápida y respuestas urgentes", ha dicho Montenegro en una conferencia de prensa. El mandatario ha anunciado también que su Gobierno va a crear una comisión técnica independiente para estudiar cómo actuar en el futuro y evitar los fallos que se cometieron el lunes. Portugal compra un 30% de su energía a España. El origen del fallo se registró en la red española y que la portuguesa se vino abajo porque, en el instante de la caída, estaba importando el 30% de la electricidad del país vecino porque estaba más barata. La desaparición súbita de ese suministro a las 11.33 del lunes (hora local) dejó desabastecido al 93% de los consumidores lusos. "España tuvo la ayuda de Francia y Marruecos, pero Portugal solo cuenta con conexiones internacionales con España", recordó Montenegro.

ELECCIONES EN CANADÁ

(29/04/25) - Canadá - El líder liberal Mark Carney, se impone en las elecciones parlamentarias anticipadas de Canadá. En su primer discurso volvió a mostrar su carta ganadora, el enfrentamiento al presidente estadounidense. El vencedor de los comicios, que no ha logrado mayoría absoluta, afirmó que se sentará con el Trump a hablar de los vínculos entre ambos países, pero insistió: "Nunca nos doblegará". Millones de canadienses acudieron el lunes a las urnas para emitir su voto en unas elecciones consideradas las más decisivas de su historia reciente. Para la mayoría de los 28,5 millones de votantes registrados se trataba, más que de elegir candidatos y siglas políticas, de reafirmarse como nación ante las reiteradas amenazas de Trump que entre aranceles y dichos de intervención reforzaron el nacionalismo canadiense más allá de las divisiones internas.

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