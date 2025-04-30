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Noticias:  Jueves 1° de mayo de 2025

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LAS EXTRADICIONES CONTINÚAN

(30/04/25) - México - El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó ante el Senado de la Nación que las extradiciones de capos del narcotráfico hacia los Estados Unidos continuarán. La estrategia y los acuerdos de combate al narcotráfico seguirán adelante como parte del plan nacional para combatir al crimen organizado y reducir la violencia en el país. Durante su comparecencia, García Harfuch aseguró que estas acciones son permanentes y encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR). "Las extradiciones no han parado. Son de manera continua, encabezadas por la Fiscalía, y continúan. Obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya extradiciones", subrayó Harfuch.

INCENDIOS CERCAN JERUSALÉN

(30/04/25) - Israel - Las autoridades de Israel declararon la emergencia nacional por los incendios. El gobierno encendió las alarmas ante la propagación descontrolada de incendios forestales en áreas boscosas ubicadas a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén. El fuego, impulsado por altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento, obligó a evacuar comunidades enteras, cortar carreteras principales y movilizar a cientos de bomberos, soldados y servicios de emergencia. El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó el despliegue inmediato de tropas del Ejército para colaborar con los cuerpos de bomberos y las unidades de rescate que trabajan para contener las llamas. Katz declaró que el país enfrenta "una emergencia nacional" y aseguró que "todas las fuerzas disponibles deben movilizarse para salvar vidas y controlar los incendios".

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