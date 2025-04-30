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LAS EXTRADICIONES CONTINÚAN
(30/04/25) -
México - El secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó ante el Senado de la
Nación que las extradiciones de capos del narcotráfico hacia
los Estados Unidos continuarán. La estrategia y los acuerdos
de combate al narcotráfico seguirán adelante como parte del
plan nacional para combatir al crimen organizado y reducir
la violencia en el país. Durante su comparecencia, García
Harfuch aseguró que estas acciones son permanentes y
encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
"Las extradiciones no han parado. Son de manera continua,
encabezadas por la Fiscalía, y continúan. Obviamente hay
unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que
no haya extradiciones", subrayó Harfuch.
INCENDIOS CERCAN JERUSALÉN
(30/04/25) - Israel
- Las autoridades de Israel declararon la emergencia nacional por los
incendios. El gobierno encendió las alarmas ante la propagación
descontrolada de incendios forestales en áreas boscosas ubicadas a unos
30 kilómetros al oeste de Jerusalén. El fuego, impulsado por altas
temperaturas y fuertes ráfagas de viento, obligó a evacuar comunidades
enteras, cortar carreteras principales y movilizar a cientos de
bomberos, soldados y servicios de emergencia. El ministro de Defensa,
Israel Katz, ordenó el despliegue inmediato de tropas del Ejército para
colaborar con los cuerpos de bomberos y las unidades de rescate que
trabajan para contener las llamas. Katz declaró que el país enfrenta
"una emergencia nacional" y aseguró que "todas las fuerzas disponibles
deben movilizarse para salvar vidas y controlar los incendios".
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