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Noticias:  Viernes 2 de mayo de 2025

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EL PACTO KIEV WASHINGTON

(01/05/25) - Ucrania - Kiev se ilusiona con el apoyo de Washington y la posibilidad de cambiar el curso de la guerra. El precio a pagar es la entrega de permisos para la explotación de recursos por parte de contratistas y empresas estadounidenses. Ucrania celebra la firma de un acuerdo sobre minerales, que dicen es más beneficioso que el propuesto en principio por Trump. El pacto descarta que Kiev deba devolver la ayuda militar suministrada por Washington para la guerra hasta ahora y allana el camino para la reconstrucción de las zonas devastadas. Se trata de beneficios mutuos en un pacto millonario de explotación del subsuelo de la antigua república soviética. De esta forma, ambas partes escenifican cierto deshielo tras semanas de tensión por diferencias en torno al camino que debe llevar la paz al país invadido por Rusia. Washington ha sido el principal pilar de la ayuda exterior recibida por Kiev durante la guerra.

MARCHAS DE PRIMERO DE MAYO

(01/05/25) - Mundo - Como cada Primero de Mayo miles de trabajadores salieron a las calles para manifestarse. Las marchas se hicieron sentir en varias ciudades de Europa en medio de una recesión que comienza a hacerse sentir. Las protestas por el Día del Trabajador en Francia terminaron en enfrentamientos con la Policía al igual que en Turquía y en otras parte del mundo. Las manifestaciones recorrieron Europa básicamente con demandas de mejoras laborales y sociales. Hubo movilizaciones en Alemania, España, Italia, Grecia y Serbia, centradas en la seguridad laboral y la lucha contra la corrupción. En Estambul hubo arrestos al igual que en Lyon Francia. En Alemania, más de 310.000 personas participaron en diversas ciudades. En Latinoamérica hubo marchas y manifestaciones entre la que destaca la de Buenos Aires, Argentina, donde en la previa sindicatos y agrupaciones marcharon contra las políticas neoliberales del ultraderechista gobierno de Milei.

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