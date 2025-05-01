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EL PACTO KIEV WASHINGTON
(01/05/25) -
Ucrania - Kiev se ilusiona con el apoyo de Washington
y la posibilidad de cambiar el curso de la guerra. El precio
a pagar es la entrega de permisos para la explotación de
recursos por parte de contratistas y empresas
estadounidenses. Ucrania celebra la firma de un acuerdo
sobre minerales, que dicen es más beneficioso que el
propuesto en principio por Trump. El pacto descarta que Kiev
deba devolver la ayuda militar suministrada por Washington
para la guerra hasta ahora y allana el camino para la
reconstrucción de las zonas devastadas. Se trata de
beneficios mutuos en un pacto millonario de explotación del
subsuelo de la antigua república soviética. De esta forma,
ambas partes escenifican cierto deshielo tras semanas de
tensión por diferencias en torno al camino que debe llevar
la paz al país invadido por Rusia. Washington ha sido el
principal pilar de la ayuda exterior recibida por Kiev
durante la guerra.
MARCHAS DE PRIMERO DE MAYO
(01/05/25) - Mundo
- Como cada Primero de Mayo miles de trabajadores salieron a las calles
para manifestarse. Las marchas se hicieron sentir en varias ciudades de
Europa en medio de una recesión que comienza a hacerse sentir. Las
protestas por el Día del Trabajador en Francia terminaron en
enfrentamientos con la Policía al igual que en Turquía y en otras parte
del mundo. Las manifestaciones recorrieron Europa básicamente con
demandas de mejoras laborales y sociales. Hubo movilizaciones en
Alemania, España, Italia, Grecia y Serbia, centradas en la seguridad
laboral y la lucha contra la corrupción. En Estambul hubo arrestos al
igual que en Lyon Francia. En Alemania, más de 310.000 personas
participaron en diversas ciudades. En Latinoamérica hubo marchas y
manifestaciones entre la que destaca la de Buenos Aires, Argentina,
donde en la previa sindicatos y agrupaciones marcharon contra las
políticas neoliberales del ultraderechista gobierno de Milei.
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