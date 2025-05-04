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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
TRUMP CIEN DÍAS HACIA EL INFIERNO
Los 100 primeros días del segundo Trump parecieron 100 años.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
GAZA AL BORDE DE LA HAMBRUNA
(04/05/25) -
Gaza - Pese a las denuncias y los pedidos de los
organismos internacionales Israel lleva a Gaza al borde de
la hambruna. Israel y la aplicación del cerco alimentario
más largo hace que la mayoría de los pobladores de la franja
no puedan acceder a lo mínimo para la supervivencia.
Productos básicos como la harina llevan dos meses bloqueados
en la frontera. La situación hizo que los precios se
dispararan por encima del mil por ciento y que se
multiplicaran los saqueos. La situación es una
"abominación", según un alto cargo de la ONU. Hace dos meses
del bloqueo total israelí a la entrada de alimentos,
combustible y medicamentos en Gaza, el cerco más largo en
año y medio de conflicto.
BOLSONARO SALE DEL HOSPITAL
(04/05/25) - Brasil
- Luego de casi un mes Bolsonaro salió del hospital. El expresidente de
Brasil, de 70 años, ha recibido el alta hospitalaria y abandonó ayer
domingo el centro médico de Brasilia donde permaneció 22 días internado
tras una compleja operación intestinal, la sexta desde que en 2018 fue
apuñalado por un alterado mental en la campaña que lo llevaría a la
presidencia. "Mi próximo desafío: seguir la marcha pacífica de la
amnistía humanitaria el próximo miércoles, 7 de mayo", ha anunciado el
político de extrema derecha ante la veintena de seguidores lo esperaban
en las puertas del hospital. Los médicos han recomendado a Bolsonaro que
evite las aglomeraciones durante las próximas tres o cuatro semanas.
"Las instrucciones que le hemos dado al presidente es que no participe
presencialmente del evento, porque no es recomendable en este momento",
ha declarado el médico jefe del equipo que lo ha atendido. Bolsonaro, su
partido y sus aliados llevan meses movilizados para que los condenados
por invadir las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023 sean
indultados por el Congreso.
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TRUMP CIEN DÍAS HACIA EL INFIERNO
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