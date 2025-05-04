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Noticias:  Lunes 05 de Mayo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

TRUMP CIEN DÍAS HACIA EL INFIERNO

Los 100 primeros días del segundo Trump parecieron 100 años.

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GAZA AL BORDE DE LA HAMBRUNA

(04/05/25) - Gaza - Pese a las denuncias y los pedidos de los organismos internacionales Israel lleva a Gaza al borde de la hambruna. Israel y la aplicación del cerco alimentario más largo hace que la mayoría de los pobladores de la franja no puedan acceder a lo mínimo para la supervivencia. Productos básicos como la harina llevan dos meses bloqueados en la frontera. La situación hizo que los precios se dispararan por encima del mil por ciento y que se multiplicaran los saqueos. La situación es una "abominación", según un alto cargo de la ONU. Hace dos meses del bloqueo total israelí a la entrada de alimentos, combustible y medicamentos en Gaza, el cerco más largo en año y medio de conflicto.

BOLSONARO SALE DEL HOSPITAL

(04/05/25) - Brasil - Luego de casi un mes Bolsonaro salió del hospital. El expresidente de Brasil, de 70 años, ha recibido el alta hospitalaria y abandonó ayer domingo el centro médico de Brasilia donde permaneció 22 días internado tras una compleja operación intestinal, la sexta desde que en 2018 fue apuñalado por un alterado mental en la campaña que lo llevaría a la presidencia. "Mi próximo desafío: seguir la marcha pacífica de la amnistía humanitaria el próximo miércoles, 7 de mayo", ha anunciado el político de extrema derecha ante la veintena de seguidores lo esperaban en las puertas del hospital. Los médicos han recomendado a Bolsonaro que evite las aglomeraciones durante las próximas tres o cuatro semanas. "Las instrucciones que le hemos dado al presidente es que no participe presencialmente del evento, porque no es recomendable en este momento", ha declarado el médico jefe del equipo que lo ha atendido. Bolsonaro, su partido y sus aliados llevan meses movilizados para que los condenados por invadir las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023 sean indultados por el Congreso.

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