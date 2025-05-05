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LA MASACRE DE LOS MINEROS
(05/05/25) -
Perú - Matan a trece mineros en una zona del norte
del Perú en la que la policía no interviene. Casi una semana
luego de los primeros reportes del secuestro de 13 mineros
en Pataz, región La Libertad; se confirmó que todas las
víctimas fueron halladas sin vida al interior de un socavón.
Los mineros fueron ejecutado por sus captores con disparos a
quemarropa. Los 13 hombres fueron identificados como los
trabajadores que fueron contratados por la empresa R&R, cuyo
dueño es un minero artesanal que realiza trabajos formales y
legales en la zona para la minera Poderosa, una de las
principales compañías de extracción de oro en la provincia y
que también fue blanco de ataques en su contra por parte de
mineros ilegales que buscan el control de la zona. Al día de
hoy "suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y
sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han
tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio
sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando
vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades", se lee
en el pronunciamiento de la minera para la que trabajaban.
HORROR EN COLIMA
(05/05/25) - México
- Después de mucho tiempo la FGR comenzó a dar información sobre un
macabro descubrimiento en Colima. A poco más de un año del hallazgo de
un predio de 42 hectáreas en la comunidad de Agua de la Virgen,
municipio de Ixtlahuacán, Colima, la Fiscalía General de la República (FGR)
confirmó la existencia de un número indeterminado de fosas clandestinas
y al menos 42 restos humanos en el lugar. De acuerdo con un informe
entregado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el
estado, la mayoría de los cuerpos encontrados presentaban signos de
haber sido calcinados. Las víctimas eran, en su mayoría, mujeres de
entre 25 y 39 años. "A raíz de los hallazgos registrados este año en un
predio del municipio de Teocaltiche, Jalisco, vinculado con casos de
desaparición de personas, colectivos de búsqueda de esta entidad
solicitaron al Gobierno Federal que se compartiera la información
obtenida en un predio ubicado en la comunidad de Agua de la Virgen, del
municipio de Ixtlahuacán, relacionado también con la desaparición de
personas", informó la fiscalía colimense.
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