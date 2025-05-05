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Noticias:  Martes 06 de Mayo de 2025

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LA MASACRE DE LOS MINEROS

(05/05/25) - Perú - Matan a trece mineros en una zona del norte del Perú en la que la policía no interviene. Casi una semana luego de los primeros reportes del secuestro de 13 mineros en Pataz, región La Libertad; se confirmó que todas las víctimas fueron halladas sin vida al interior de un socavón. Los mineros fueron ejecutado por sus captores con disparos a quemarropa. Los 13 hombres fueron identificados como los trabajadores que fueron contratados por la empresa R&R, cuyo dueño es un minero artesanal que realiza trabajos formales y legales en la zona para la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro en la provincia y que también fue blanco de ataques en su contra por parte de mineros ilegales que buscan el control de la zona. Al día de hoy "suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades", se lee en el pronunciamiento de la minera para la que trabajaban.

HORROR EN COLIMA

(05/05/25) - México - Después de mucho tiempo la FGR comenzó a dar información sobre un macabro descubrimiento en Colima. A poco más de un año del hallazgo de un predio de 42 hectáreas en la comunidad de Agua de la Virgen, municipio de Ixtlahuacán, Colima, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la existencia de un número indeterminado de fosas clandestinas y al menos 42 restos humanos en el lugar. De acuerdo con un informe entregado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado, la mayoría de los cuerpos encontrados presentaban signos de haber sido calcinados. Las víctimas eran, en su mayoría, mujeres de entre 25 y 39 años. "A raíz de los hallazgos registrados este año en un predio del municipio de Teocaltiche, Jalisco, vinculado con casos de desaparición de personas, colectivos de búsqueda de esta entidad solicitaron al Gobierno Federal que se compartiera la información obtenida en un predio ubicado en la comunidad de Agua de la Virgen, del municipio de Ixtlahuacán, relacionado también con la desaparición de personas", informó la fiscalía colimense.

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