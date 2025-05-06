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Noticias:  Miércoles 07 de Mayo de 2025

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CARNEY TRUMP CARA A CARA

(06/05/25) - Estados Unidos - Finalmente se realizó el encuentro entre el líder canadiense y el presidente de Estados Unidos en Washington. El flamante confirmado primer ministro de Canadá, Carney, defiende ante Donald Trump la postura de su país con "(Canadá) no está en venta", y el presidente estadounidense le respondió: "Nunca digas nunca". El canadiense acude por primera vez a la Casa Blanca tras su victoria electoral marcada por los choques con Washington. No hubo malas formas ni insultos públicos, por el contrario, la primera reunión entre Trump, y el primer ministro, Mark Carney, se desarrolló con un refinamiento protocolar muy diplomático. Los desacuerdos entre ambos sobre aranceles, la relación comercial y el interés del republicano por anexión de territorio canadiense estaban en el aire.

PRIMERA FUMATA FUE NEGRA

Alemania - Merz es confirmado por el parlamento como canciller, jefe de gobierno alemán. El Parlamento, Bundestag, elige al líder democristiano con 325 votos a favor y 289 en contra. Friedrich Merz se convierte en canciller de Alemania tras sufrir una sorprendente derrota en la primera votación y lograrlo en la segunda. Algo inédito ya que generalmente no hacia falta una segunda para confirmar la cancilleria. Merz se ha convertido el martes en el nuevo canciller alemán, después de una jornada frenética en la que ha necesitado muchas negociaciones y dos votaciones secretas para ser investido en el cargo dejando en evidencia la fragilidad de su mayoría con los socialdemócratas.

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