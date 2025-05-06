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CARNEY TRUMP CARA A CARA
(06/05/25) - Estados
Unidos - Finalmente se realizó el encuentro entre el
líder canadiense y el presidente de Estados Unidos en
Washington. El flamante confirmado primer ministro de
Canadá, Carney, defiende ante Donald Trump la postura de su
país con "(Canadá) no está en venta", y el presidente
estadounidense le respondió: "Nunca digas nunca". El
canadiense acude por primera vez a la Casa Blanca tras su
victoria electoral marcada por los choques con Washington.
No hubo malas formas ni insultos públicos, por el contrario,
la primera reunión entre Trump, y el primer ministro, Mark
Carney, se desarrolló con un refinamiento protocolar muy
diplomático. Los desacuerdos entre ambos sobre aranceles, la
relación comercial y el interés del republicano por anexión
de territorio canadiense estaban en el aire.
PRIMERA FUMATA FUE NEGRA
Alemania - Merz es confirmado por el parlamento como canciller,
jefe de gobierno alemán. El Parlamento, Bundestag, elige al líder
democristiano con 325 votos a favor y 289 en contra. Friedrich Merz se
convierte en canciller de Alemania tras sufrir una sorprendente derrota
en la primera votación y lograrlo en la segunda. Algo inédito ya que
generalmente no hacia falta una segunda para confirmar la cancilleria.
Merz se ha convertido el martes en el nuevo canciller alemán, después de
una jornada frenética en la que ha necesitado muchas negociaciones y dos
votaciones secretas para ser investido en el cargo dejando en evidencia
la fragilidad de su mayoría con los socialdemócratas.
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