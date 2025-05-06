noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
RENACIMIENTO FRANCOALEMÁN
(06/05/25) -
Francia - Francia y Alemania vigorizan su alianza al
frente de la Unión Europea. El canciller Merz de visita en
Paris y el presidente Emmanuel Macron defienden "un
renacimiento francoalemán para Europa" tras su reunión. Las
dos mayores potencias europeas anuncian, en el primer viaje
del nuevo canciller tras su investidura, la creación de un
consejo de defensa y seguridad común para "afrontar los
desafíos estratégicos compartidos". El simbólico encuentro,
en el marco de la conmemoración del fin de la Segunda Guerra
Mundial, pretendió mostrar la unión entre los gobiernos que
más influyen en las decisiones del bloque. El Palacio del
Elíseo se ha pasado los últimos años asegurando públicamente
que las relaciones entre Alemania y Francia seguían siendo
igual de fluidas que siempre y que los intereses del eje
francoalemán continuaban alineados. Este encuentro es otra
confirmación.
PRIMERA FUMATA FUE NEGRA
(06/05/25) - Italia
- Los 133 cardenales reunidos durante más de tres horas en la Capilla
Sixtina no llegaron a la fumata blanca en una primera votación.
Encerrados, sin ninguna comunicación con el exterior, retomarán mañana
la reunión. Más de 45.000 personas se concentran en la plaza de San
Pedro esperando la noticia de que hay un nuevo Papa. La fumata, en este
caso negra, que se ha hecho esperar hasta las nueve de la noche local
del miércoles. La pequeña chimenea del tejado de la Capilla Sixtina ha
sido la señal, en la primera votación del cónclave, que aún no ha sido
elegido el Papa.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6039
LA PASTELERA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST