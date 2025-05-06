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Noticias:  Jueves 08 de Mayo de 2025

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RENACIMIENTO FRANCOALEMÁN

(06/05/25) - Francia - Francia y Alemania vigorizan su alianza al frente de la Unión Europea. El canciller Merz de visita en Paris y el presidente Emmanuel Macron defienden "un renacimiento francoalemán para Europa" tras su reunión. Las dos mayores potencias europeas anuncian, en el primer viaje del nuevo canciller tras su investidura, la creación de un consejo de defensa y seguridad común para "afrontar los desafíos estratégicos compartidos". El simbólico encuentro, en el marco de la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, pretendió mostrar la unión entre los gobiernos que más influyen en las decisiones del bloque. El Palacio del Elíseo se ha pasado los últimos años asegurando públicamente que las relaciones entre Alemania y Francia seguían siendo igual de fluidas que siempre y que los intereses del eje francoalemán continuaban alineados. Este encuentro es otra confirmación.

PRIMERA FUMATA FUE NEGRA

(06/05/25) - Italia - Los 133 cardenales reunidos durante más de tres horas en la Capilla Sixtina no llegaron a la fumata blanca en una primera votación. Encerrados, sin ninguna comunicación con el exterior, retomarán mañana la reunión. Más de 45.000 personas se concentran en la plaza de San Pedro esperando la noticia de que hay un nuevo Papa. La fumata, en este caso negra, que se ha hecho esperar hasta las nueve de la noche local del miércoles. La pequeña chimenea del tejado de la Capilla Sixtina ha sido la señal, en la primera votación del cónclave, que aún no ha sido elegido el Papa.

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