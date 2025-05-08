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Noticias:  Viernes 09 de Mayo de 2025

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EL NUEVO PAPA LEÓN XIV

(08/05/25) - Italia - Un día después de la primera votación del Cónclave apareció el elegido, León XIV. Así es el nombre elegido por el sacerdote Robert Francis Prevost. El nuevo Papa nació en Estados Unidos, en la Chicago, y tiene la nacionalidad peruana donde desarrolló la mayor parte de su carrera sacerdotal. Su conexión con América Latina es real y profunda y pudo verse en sus primeras palabras luego ser investido Papa donde agradeció a Francisco (el Papa anterior) y dedicó unas líneas a su querida Chiclayo (Perú) donde ejerció como Obispo. Pasó gran parte de su vida en Perú entre misiones, parroquias y comunidades, especialmente en zonas humildes alejadas de Lima. Antes de llegar al Vaticano, fue obispo en Chiclayo. Pertenece a la Orden de San Agustín, famosa por su énfasis en la comunidad, la reflexión y la búsqueda de la verdad interior. Aunque no pertenece a los Jesuitas como Francisco, dicen que seguirá la línea que impuso Bergoglio. Antes de ser obispo, Prevost, fue líder global de su congregación, el superior general de los agustinos en todo el mundo. Lo conocían en Asia, África, América. Ahora en el mundo. Es el cuarto Papa elegido consecutivamente de nacionalidad no italiana, el segundo no europeo, el segundo americano, el segundo sudamericano, el primero norteamericano, el primero de nacionalidad peruana.

DETENCIONES EN NUEVA YORK

(08/05/25) - Estados Unidos - La presión sobre las disidencias a los lineamientos globales planteados por la administración Trump se hace sentir. La policía de Nueva York arresta a decenas de manifestantes propalestinos que ocuparon el miércoles parte de la biblioteca principal de la Universidad de Columbia en una protesta que desafió las prohibiciones de la Administración de Donald Trump sobre este tipo de acciones contra la guerra de Israel en Gaza. El pulso entre Trump y las universidades se mantiene con amenazas de parte del mandatario que sostiene que las casas de estudio no hacen lo necesario para impedir este tipo de manifestaciones. En una acción digna de Gobiernos seducidos por el totalitarismo el Secretario de Estado Marco Rubio dijo que se revisaran los visados de los detenidos extranjeros.

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