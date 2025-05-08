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EL NUEVO PAPA LEÓN XIV
(08/05/25) -
Italia - Un día después de la primera votación del
Cónclave apareció el elegido, León XIV. Así es el nombre
elegido por el sacerdote Robert Francis Prevost. El nuevo
Papa nació en Estados Unidos, en la Chicago, y tiene la
nacionalidad peruana donde desarrolló la mayor parte de su
carrera sacerdotal. Su conexión con América Latina es real y
profunda y pudo verse en sus primeras palabras luego ser
investido Papa donde agradeció a Francisco (el Papa
anterior) y dedicó unas líneas a su querida Chiclayo (Perú)
donde ejerció como Obispo. Pasó gran parte de su vida en
Perú entre misiones, parroquias y comunidades, especialmente
en zonas humildes alejadas de Lima. Antes de llegar al
Vaticano, fue obispo en Chiclayo. Pertenece a la Orden de
San Agustín, famosa por su énfasis en la comunidad, la
reflexión y la búsqueda de la verdad interior. Aunque no
pertenece a los Jesuitas como Francisco, dicen que seguirá
la línea que impuso Bergoglio. Antes de ser obispo, Prevost,
fue líder global de su congregación, el superior general de
los agustinos en todo el mundo. Lo conocían en Asia, África,
América. Ahora en el mundo. Es el cuarto Papa elegido
consecutivamente de nacionalidad no italiana, el segundo no
europeo, el segundo americano, el segundo sudamericano, el
primero norteamericano, el primero de nacionalidad peruana.
DETENCIONES EN NUEVA YORK
(08/05/25) - Estados Unidos - La presión sobre las
disidencias a los lineamientos globales planteados por la administración
Trump se hace sentir. La policía de Nueva York arresta a decenas de
manifestantes propalestinos que ocuparon el miércoles parte de la
biblioteca principal de la Universidad de Columbia en una protesta que
desafió las prohibiciones de la Administración de Donald Trump sobre
este tipo de acciones contra la guerra de Israel en Gaza. El pulso entre
Trump y las universidades se mantiene con amenazas de parte del
mandatario que sostiene que las casas de estudio no hacen lo necesario
para impedir este tipo de manifestaciones. En una acción digna de
Gobiernos seducidos por el totalitarismo el Secretario de Estado Marco
Rubio dijo que se revisaran los visados de los detenidos extranjeros.
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