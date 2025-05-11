Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 12 de Mayo de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

HABEMUS PAPAM LEÓN XIV

Hay nuevo papa, hubo día de la victoria, encuentros importantes y muchos datos por procesar.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TREGUA ENTRE INDIA Y PAKISTÁN

(11/05/25) - India - Según trascendió la India y Pakistán han alcanzado un acuerdo para una tregua luego de intercambiar ataques en la zona fronteriza. Se dialogó "un alto el fuego con efecto inmediato", según han asegurado este sábado ambas partes tras cuatro días de enfrentamientos que han causado decenas de muertos civiles. Poco antes del cese de las hostilidades, la crisis había entrado en una fase aún más peligrosa con una nueva oleada de ataques cruzados contra bases militares e instalaciones estratégicas de un lado y del otro. El anuncio ha llegado pocas horas después de que las dos potencias nucleares se acusaran mutuamente de haber iniciado esta última ronda de bombardeos. Nueva Delhi e Islamabad se encuentran en medio de la peor escalada de violencia en la región en las últimas décadas, mientras aumentaban las presiones diplomáticas para alcanzar una tregua completa que perdure en el tiempo.

LULA EN MOSCÚ

(11/05/25) - Rusia - Lula arribó a Moscú como parte de una gira que también lo llevó a China. Rusia celebró el viernes pasado el Día de la Victoria con un solemne desfile en la plaza Roja de Moscú. El 80° aniversario de la victoria frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial tuvo invitados especiales además del Líder chino Xi Jinping, uno de ellos fue el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, fue el único líder de una gran democracia que ha aceptado acompañar a Vladímir Putin. La foto va mas allá de celebrar la efeméride, Putín pretende proyectar la imagen de que no está aislado tras la invasión de Ucrania, en 2022 y Lula muestra la potencia de Brasil junto al líder ruso. Lula acudió a Moscú, pese a las críticas que la visita generó en Brasil, también en calidad de socio cofundador de los BRICS. Lula es un claro aliado en defensa del multilateralismo y de Moscú viajó a Beijing, capital china.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6041

HABEMUS PAPAM LEÓN XIV

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados