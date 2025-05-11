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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
HABEMUS PAPAM LEÓN XIV
Hay nuevo papa, hubo día de la victoria, encuentros importantes y muchos
datos por procesar.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TREGUA ENTRE INDIA Y PAKISTÁN
(11/05/25) -
India - Según trascendió la India y Pakistán han
alcanzado un acuerdo para una tregua luego de intercambiar
ataques en la zona fronteriza. Se dialogó "un alto el fuego
con efecto inmediato", según han asegurado este sábado ambas
partes tras cuatro días de enfrentamientos que han causado
decenas de muertos civiles. Poco antes del cese de las
hostilidades, la crisis había entrado en una fase aún más
peligrosa con una nueva oleada de ataques cruzados contra
bases militares e instalaciones estratégicas de un lado y
del otro. El anuncio ha llegado pocas horas después de que
las dos potencias nucleares se acusaran mutuamente de haber
iniciado esta última ronda de bombardeos. Nueva Delhi e
Islamabad se encuentran en medio de la peor escalada de
violencia en la región en las últimas décadas, mientras
aumentaban las presiones diplomáticas para alcanzar una
tregua completa que perdure en el tiempo.
LULA EN MOSCÚ
(11/05/25) - Rusia
- Lula arribó a Moscú como parte de una gira que también lo llevó a
China. Rusia celebró el viernes pasado el Día de la Victoria con un
solemne desfile en la plaza Roja de Moscú. El 80° aniversario de la
victoria frente al nazismo en la Segunda Guerra Mundial tuvo invitados
especiales además del Líder chino Xi Jinping, uno de ellos fue el
presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, fue el único líder de
una gran democracia que ha aceptado acompañar a Vladímir Putin. La foto
va mas allá de celebrar la efeméride, Putín pretende proyectar la imagen
de que no está aislado tras la invasión de Ucrania, en 2022 y Lula
muestra la potencia de Brasil junto al líder ruso. Lula acudió a Moscú,
pese a las críticas que la visita generó en Brasil, también en calidad
de socio cofundador de los BRICS. Lula es un claro aliado en defensa del
multilateralismo y de Moscú viajó a Beijing, capital china.
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HABEMUS PAPAM LEÓN XIV
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