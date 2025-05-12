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ESTADOS UNIDOS Y CHINA REBAJAN ARANCELES
(12/05/25) -
Suiza - Reunidos en Ginebra, Suiza, las potencias
económicas mundiales pactaron una tregua. China y Estados
Unidos sellaron una tregua de 90 días en la guerra comercial
desata por la administración Trump. Se acordó una tregua de
tres meses lo que rebaja las tensiones entre las dos
superpotencias mundiales. Tras el encuentro de alto nivel
mantenido este fin de semana en Ginebra, Washington y
Beijing han decidido recortar de manera sustancial los
aranceles como ya había dejado ver Trump en sus
publicaciones de su red social. Washington reducirá las
tarifas comerciales sobre los productos chinos del 145% al
30% y Beijing lo hará del 125% al 10%.
LIBERAN A REHÉN ESTADOUNIDENSE
(12/05/25) - Palestina
- La agrupación palestina Hamás libera al único rehén estadounidense
vivo que tenía en su poder. En una Gaza completamente arrasada y sobre
la que el ejército israelí ya ha anunciado el plan de conquista de su
territorio, Hamás ha decidido entregar una de las piezas negociables que
posee: el rehén estadounidense vivo. Hamás retiene 59 rehenes, la
mayoría ya sin vida, desde el 7 de octubre de 2023. El movimiento
palestino ha liberado este lunes en Jan Yunis, en el sur de la franja, a
Edan Alexander, un soldado israelí de nacionalidad estadounidense. La
liberación de Alexander se produce la víspera de la visita de Trump a
Oriente Próximo que según Hamás debe ser leído como es "un gesto de
buena voluntad".
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