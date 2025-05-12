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Noticias:  Martes 13 de Mayo de 2025

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ESTADOS UNIDOS Y CHINA REBAJAN ARANCELES

(12/05/25) - Suiza - Reunidos en Ginebra, Suiza, las potencias económicas mundiales pactaron una tregua. China y Estados Unidos sellaron una tregua de 90 días en la guerra comercial desata por la administración Trump. Se acordó una tregua de tres meses lo que rebaja las tensiones entre las dos superpotencias mundiales. Tras el encuentro de alto nivel mantenido este fin de semana en Ginebra, Washington y Beijing han decidido recortar de manera sustancial los aranceles como ya había dejado ver Trump en sus publicaciones de su red social. Washington reducirá las tarifas comerciales sobre los productos chinos del 145% al 30% y Beijing lo hará del 125% al 10%.

LIBERAN A REHÉN ESTADOUNIDENSE

(12/05/25) - Palestina - La agrupación palestina Hamás libera al único rehén estadounidense vivo que tenía en su poder. En una Gaza completamente arrasada y sobre la que el ejército israelí ya ha anunciado el plan de conquista de su territorio, Hamás ha decidido entregar una de las piezas negociables que posee: el rehén estadounidense vivo. Hamás retiene 59 rehenes, la mayoría ya sin vida, desde el 7 de octubre de 2023. El movimiento palestino ha liberado este lunes en Jan Yunis, en el sur de la franja, a Edan Alexander, un soldado israelí de nacionalidad estadounidense. La liberación de Alexander se produce la víspera de la visita de Trump a Oriente Próximo que según Hamás debe ser leído como es "un gesto de buena voluntad".

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