noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRUMP POR EL GOLFO PÉRSICO
(13/05/25) -
Arabia Saudí - Trump aterrizó en Arabia para
estrechar vínculos en oriente medio. Estados Unidos y Arabia
Saudí han anunciado ayer la firma de una serie de acuerdos
por valor de 600.000 millones de dólares, según la Casa
Blanca, en áreas que abarcan desde el acceso a minerales
críticos a la seguridad energética. Durante la visita del
presidente Donald Trump al país, la primera etapa de una
gira por las monarquías árabes del golfo pérsico, se mostró
exultante y emocionado por los anuncios que remarcan la
alianza entre los emiratos y Washington. Los dos países
firmaron también un pacto de 142.000 millones que
suministrará equipos de defensa a Riad.
MURIÓ PEPE MUJICA
(13/05/25) - Uruguay
- Se fue Pepe Mujica, el gran referente de la izquierda latinoamericana
que llegó a presidir su país, Uruguay. La muerte de José Mujica fue
anunciada por el presidente uruguayo Yamandú Orsi. Desde hacía tiempo,
el ex presidente (que gobernó Uruguay en el periodo 2010-2015),
popularmente conocido como Pepe, decía que era parte de una generación
que se estaba yendo. "Con profundo dolor comunicamos que falleció
nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y
conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo
que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", informó el
presidente Orsi. En abril de 2024 Mujica llamó de forma sorpresiva a una
conferencia de prensa para anunciar él mismo que tenía cáncer de
esófago. Después de eso vinieron 32 sesiones de radioterapia, la
desaparición de los indicios del tumor y una dolorosa recuperación con
varias internaciones por los problemas para alimentarse. Mujica murió
ayer martes 13 en su chacra de Rincón del Cerro, a las afueras de
Montevideo acompañado de su esposa Lucía Topolansky.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6043
GANSOS AL ATAQUE
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST