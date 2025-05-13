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Noticias:  Miércoles 14 de Mayo de 2025

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TRUMP POR EL GOLFO PÉRSICO

(13/05/25) - Arabia Saudí - Trump aterrizó en Arabia para estrechar vínculos en oriente medio. Estados Unidos y Arabia Saudí han anunciado ayer la firma de una serie de acuerdos por valor de 600.000 millones de dólares, según la Casa Blanca, en áreas que abarcan desde el acceso a minerales críticos a la seguridad energética. Durante la visita del presidente Donald Trump al país, la primera etapa de una gira por las monarquías árabes del golfo pérsico, se mostró exultante y emocionado por los anuncios que remarcan la alianza entre los emiratos y Washington. Los dos países firmaron también un pacto de 142.000 millones que suministrará equipos de defensa a Riad.

MURIÓ PEPE MUJICA

(13/05/25) - Uruguay - Se fue Pepe Mujica, el gran referente de la izquierda latinoamericana que llegó a presidir su país, Uruguay. La muerte de José Mujica fue anunciada por el presidente uruguayo Yamandú Orsi. Desde hacía tiempo, el ex presidente (que gobernó Uruguay en el periodo 2010-2015), popularmente conocido como Pepe, decía que era parte de una generación que se estaba yendo. "Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", informó el presidente Orsi. En abril de 2024 Mujica llamó de forma sorpresiva a una conferencia de prensa para anunciar él mismo que tenía cáncer de esófago. Después de eso vinieron 32 sesiones de radioterapia, la desaparición de los indicios del tumor y una dolorosa recuperación con varias internaciones por los problemas para alimentarse. Mujica murió ayer martes 13 en su chacra de Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo acompañado de su esposa Lucía Topolansky.

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