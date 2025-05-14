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Noticias:  Jueves 15 de Mayo de 2025

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LA DESPEDIDA DE PEPE

(14/05/25) - Uruguay - Una mañana, en el paisaje típico de Montevideo, entraba una carroza tirada por seis caballos negros. El carruaje ingresó en silencio a la emblemática plaza de la Independencia, sede del poder político uruguayo. Los restos de José "Pepe" Mujica, fallecido el martes a los 89 años, merecían esta despedida. Lucía Topolansky, su compañera exvicepresidenta de Uruguay, colocó acompañada por el actual presidente, Yamandú Orsi, la bandera de Uruguay sobre el ataúd. Junto a la bandera uruguaya se desplegó la de Artigas, creada por José Artigas durante la guerra independentista en el siglo XIX, y cuyos colores hizo suyos el Frente Amplio, la alianza de izquierda que gobierna el país y tuvo como gran guía a Mujica desde que en 1985 salió de la prisión adonde los militares lo habían confinado durante más de una década. La carroza avanzó lenta por la avenida 18 de julio, línea central de esta ciudad de poco más de un millón de habitantes. Los aplausos bajaban desde los balcones de los edificios. Algunos grítos "Pepe querido el pueblo está contigo", "Grande Pepe". El presidente Orsi y todos sus ministros caminaban con trajes oscuros detrás de la carroza. Una multitud volcada a las calles para despedir al político.

EL PAPA CON LOS PERIODISTAS

(14/05/25) - Italia - La primera audiencia pública del nuevo papa, León XIV, ha sido este lunes pasado a los periodistas acreditados en el Vaticano. Fue dada tanto a los habituales como a los 6.000 que han llegado a Roma estos días. Ante cerca de 2.500 profesionales de medios ha hecho un alegato contra la crispación en los medios, que a veces usan lenguajes "ideológicos o facciosos". "Desarmemos la comunicación de todo prejuicio, resentimiento, fanatismo y odio, purifiquémosla de la agresividad. No necesitamos una comunicación atronadora y muscular, sino una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la Tierra", ha pedido el pontífice. Después se ha dado su primer baño de multitud como papa, recorriendo el pasillo central del auditorio.

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