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LA DESPEDIDA DE PEPE
(14/05/25) -
Uruguay - Una mañana, en el paisaje típico de
Montevideo, entraba una carroza tirada por seis caballos
negros. El carruaje ingresó en silencio a la emblemática
plaza de la Independencia, sede del poder político uruguayo.
Los restos de José "Pepe" Mujica, fallecido el martes a los
89 años, merecían esta despedida. Lucía Topolansky, su
compañera exvicepresidenta de Uruguay, colocó acompañada por
el actual presidente, Yamandú Orsi, la bandera de Uruguay
sobre el ataúd. Junto a la bandera uruguaya se desplegó la
de Artigas, creada por José Artigas durante la guerra
independentista en el siglo XIX, y cuyos colores hizo suyos
el Frente Amplio, la alianza de izquierda que gobierna el
país y tuvo como gran guía a Mujica desde que en 1985 salió
de la prisión adonde los militares lo habían confinado
durante más de una década. La carroza avanzó lenta por la
avenida 18 de julio, línea central de esta ciudad de poco
más de un millón de habitantes. Los aplausos bajaban desde
los balcones de los edificios. Algunos grítos "Pepe querido
el pueblo está contigo", "Grande Pepe". El presidente Orsi y
todos sus ministros caminaban con trajes oscuros detrás de
la carroza. Una multitud volcada a las calles para despedir
al político.
EL PAPA CON LOS PERIODISTAS
(14/05/25) - Italia
- La primera audiencia pública del nuevo papa, León XIV, ha sido este
lunes pasado a los periodistas acreditados en el Vaticano. Fue dada
tanto a los habituales como a los 6.000 que han llegado a Roma estos
días. Ante cerca de 2.500 profesionales de medios ha hecho un alegato
contra la crispación en los medios, que a veces usan lenguajes
"ideológicos o facciosos". "Desarmemos la comunicación de todo
prejuicio, resentimiento, fanatismo y odio, purifiquémosla de la
agresividad. No necesitamos una comunicación atronadora y muscular, sino
una comunicación capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que
no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la
Tierra", ha pedido el pontífice. Después se ha dado su primer baño de
multitud como papa, recorriendo el pasillo central del auditorio.
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