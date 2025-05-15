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Noticias:  Viernes 16 de Mayo de 2025

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UCRANIA Y RUSIA EN ANKARA

(15/05/25) - Turquía - Las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania inician en Turquía con Zelenski pero sin Putín. Convocadas por el propio aunque ausente jefe del Kremlin, Vladímir Putin, las reuniones han sido suspendidas ayer jueves con las delegaciones ya en Estambul (Turquía). El encuentro podría posponerse para hoy viernes. Por parte de Ucrania, se habían desplazado hasta la capital turca el ministro de Defensa y jefes de inteligencia y militares; por la parte rusa, el presidente de la unión de escritores de Rusia, Vladímir Medinski. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha viajado a Ankara ayer, pero finalmente decidió no estar presente de modo presencial en las negociaciones. Putin ya había anuncido que no acudiría y que en su lugar enviaría una delegación de segundo nivel. Esta es la primera vez en tres años que Ucrania y Rusia parecen dispuestos a sentarse en la misma mesa, aunque la cita de ayer jueves quedó rebajada a un nivel técnico.

TRUMP NO ESPERA NADA

(15/05/25) - Estados Unidos - El presidente, Donald Trump, dijo que no esperaba avances sobre Ucrania hasta que él no se reúna con su homólogo ruso, Vladimir Putin. El presidente ruso, que no se presentó a las conversaciones con Kiev en Turquía, parece abonar a la afirmación porque las cosas en Ankara no parecen avanzar demasiado. Como expresando que la crisis ruso-ucraniana es un tema a resolver entre él y Putin donde Ucrania no es un interlocutor válido, Trump dijo que no cree que nada en las conversaciones de paz avancen si no hay reunión con Putín.

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