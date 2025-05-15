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UCRANIA Y RUSIA EN ANKARA
(15/05/25) -
Turquía - Las conversaciones de paz entre Rusia y
Ucrania inician en Turquía con Zelenski pero sin Putín.
Convocadas por el propio aunque ausente jefe del Kremlin,
Vladímir Putin, las reuniones han sido suspendidas ayer
jueves con las delegaciones ya en Estambul (Turquía). El
encuentro podría posponerse para hoy viernes. Por parte de
Ucrania, se habían desplazado hasta la capital turca el
ministro de Defensa y jefes de inteligencia y militares; por
la parte rusa, el presidente de la unión de escritores de
Rusia, Vladímir Medinski. El presidente ucranio, Volodímir
Zelenski, ha viajado a Ankara ayer, pero finalmente decidió
no estar presente de modo presencial en las negociaciones.
Putin ya había anuncido que no acudiría y que en su lugar
enviaría una delegación de segundo nivel. Esta es la primera
vez en tres años que Ucrania y Rusia parecen dispuestos a
sentarse en la misma mesa, aunque la cita de ayer jueves
quedó rebajada a un nivel técnico.
TRUMP NO ESPERA NADA
(15/05/25) - Estados
Unidos - El presidente, Donald Trump, dijo que no esperaba
avances sobre Ucrania hasta que él no se reúna con su homólogo ruso,
Vladimir Putin. El presidente ruso, que no se presentó a las
conversaciones con Kiev en Turquía, parece abonar a la afirmación porque
las cosas en Ankara no parecen avanzar demasiado. Como expresando que la
crisis ruso-ucraniana es un tema a resolver entre él y Putin donde
Ucrania no es un interlocutor válido, Trump dijo que no cree que nada en
las conversaciones de paz avancen si no hay reunión con Putín.
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