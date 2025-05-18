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Noticias:  Lunes 19 de Mayo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LA GUERRA NO SE NEGOCIA

Venimos de una semana que concentró un tiempo de mesas largas, guerras sin tregua y negociaciones inútiles.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

TRAGEDIA EN EL PUENTE DE BROOKLIN

(18/05/25) - Estados Unidos - Un barco de la Armada mexicana chocó contra el puente de Brooklyn, en Nueva York. Se trata del buque escuela Cuauhtémoc que colacionó cuando se disponía a abandonar la ciudad. En plena fiesta de despedida, después de una escala de cuatro días, acabó en una tragedia difícil de explicar donde al menos dos miembros de la tripulación murieron y otras 20 personas resultaron heridas al partirse los tres mástiles del navío contra la estructura del puente que no recibió ningún daño. Los cadetes encaramados sobre los palos (el mayor tiene una altura de 45 metros, mientras que la pasarela del puente alcanza alrededor de 39) fueron los últimos en darse cuenta de lo que iba a suceder por encontrarse de espaldas al puente. Pasadas las ocho de la tarde, el barco iniciaba su maniobra de zarpe dando el adiós a la multitud agolpada en el Pier 17, del lado de Manhattan. Segundos después, el buque pareció desequilibrarse, según algunos testigos, y en reversa, empujado por la corriente, se fue directo contra el puente. Algunos de los jóvenes marinos cayeron al vacío mientras otros quedaron suspendidos de los arneses en el aire.

GAZA EN OTRO FIN DE SEMANA SANGRIENTO

(18/05/25) - Palestina - Los ataques en Gaza siguen llevando al límite la situación humanitaria de los pobladores que se mueven entre la hambruna y la tragedia de una tierra devastada. Israel ha desatado en las últimas horas otra andanada de ataques en Gaza. La última noche fue particularmente sangrienta con al menos a 125 personas muertas durante la madrugada del domingo. Medio centenar de estas víctimas han muerto en la capital gazatí mientras que otro de los bombardeos ha matado a 34 palestinos en el campo de desplazados de Al Mawasi. Israel justifica los ataques diciendo que son zonas dominadas por la milicia palestina de Hamás. Apesar del pedido internacional Israel mantiene también el veto total a la entrada de alimentos a los habitantes de la Franja empujándolos a la hambruna. El ejército israelí enmarca los bombardeos de esta semana en las "fases iniciales" de una ofensiva mayor. El Gobierno de Hamás en la Franja eleva a 200 los muertos de las últimas 24 horas.

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Episodio del día:

SHOW 6046

LA GUERRA NO SE NEGOCIA

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