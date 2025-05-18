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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LA GUERRA NO SE NEGOCIA
Venimos de una semana que concentró un tiempo de mesas largas, guerras
sin tregua y negociaciones inútiles.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
TRAGEDIA EN EL PUENTE DE BROOKLIN
(18/05/25) -
Estados Unidos - Un barco de la Armada mexicana chocó
contra el puente de Brooklyn, en Nueva York. Se trata del
buque escuela Cuauhtémoc que colacionó cuando se disponía a
abandonar la ciudad. En plena fiesta de despedida, después
de una escala de cuatro días, acabó en una tragedia difícil
de explicar donde al menos dos miembros de la tripulación
murieron y otras 20 personas resultaron heridas al partirse
los tres mástiles del navío contra la estructura del puente
que no recibió ningún daño. Los cadetes encaramados sobre
los palos (el mayor tiene una altura de 45 metros, mientras
que la pasarela del puente alcanza alrededor de 39) fueron
los últimos en darse cuenta de lo que iba a suceder por
encontrarse de espaldas al puente. Pasadas las ocho de la
tarde, el barco iniciaba su maniobra de zarpe dando el adiós
a la multitud agolpada en el Pier 17, del lado de Manhattan.
Segundos después, el buque pareció desequilibrarse, según
algunos testigos, y en reversa, empujado por la corriente,
se fue directo contra el puente. Algunos de los jóvenes
marinos cayeron al vacío mientras otros quedaron suspendidos
de los arneses en el aire.
GAZA EN OTRO FIN DE SEMANA SANGRIENTO
(18/05/25) - Palestina
- Los ataques en Gaza siguen llevando al límite la situación humanitaria
de los pobladores que se mueven entre la hambruna y la tragedia de una
tierra devastada. Israel ha desatado en las últimas horas otra andanada
de ataques en Gaza. La última noche fue particularmente sangrienta con
al menos a 125 personas muertas durante la madrugada del domingo. Medio
centenar de estas víctimas han muerto en la capital gazatí mientras que
otro de los bombardeos ha matado a 34 palestinos en el campo de
desplazados de Al Mawasi. Israel justifica los ataques diciendo que son
zonas dominadas por la milicia palestina de Hamás. Apesar del pedido
internacional Israel mantiene también el veto total a la entrada de
alimentos a los habitantes de la Franja empujándolos a la hambruna. El
ejército israelí enmarca los bombardeos de esta semana en las "fases
iniciales" de una ofensiva mayor. El Gobierno de Hamás en la Franja
eleva a 200 los muertos de las últimas 24 horas.
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SHOW 6046
LA GUERRA NO SE NEGOCIA
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