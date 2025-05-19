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TRUMP, ZELENSKI, PUTIN Y LA GUERRA
(19/05/25) -
Estados Unidos - Luego de casi boicotear las
conversaciones de paz en Ankara, Trump dice que solucionará
todo con Putin. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia
aseguran que han mantenido una conversación positiva y el
Kremlin añade que los dos países enfrentados van "en la
dirección correcta". Trump asegura tras hablar con Putin y
Zelenski que Rusia y Ucrania van a abrir negociaciones para
acabar con la guerra que les enfrenta. Según la información
Ucrania y Rusia comenzarán "de inmediato" negociaciones para
un alto el fuego.
ISRAEL QUIERE TODA PALESTINA
(19/05/25) - Palestina
- Israel accede a permitir una entrada limitada de alimentos en Gaza. La
razón es por el temor a perder el apoyo de Estados Unidos en su guerra
contra Hamás. El primer ministro israelí ordena la evacuación de Jan
Yunis, la segunda ciudad del territorio palestino. El primer ministro
israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el lunes que Israel se apoderará de
“toda Gaza" y que, para que nadie detenga a su ejército en esa
operación, es necesario "evitar una situación de hambruna", porque las
"fotos" de niños desnutridos están espantando a sus aliados. En concreto
citó a "senadores de Estados Unidos". Hasta ahora, el Gobierno israelí
había negado repetidamente que los gazatíes pasaran hambre, mientras
medios de comunicación israelíes divulgaban vídeos sin fecha que
muestran alimentos en los mercados contrastando con las imágenes que da
a conocer Hamás donde los gazatíes desesperan por un plato de alimento.
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