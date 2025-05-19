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Noticias:  Martes 20 de Mayo de 2025

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TRUMP, ZELENSKI, PUTIN Y LA GUERRA

(19/05/25) - Estados Unidos - Luego de casi boicotear las conversaciones de paz en Ankara, Trump dice que solucionará todo con Putin. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia aseguran que han mantenido una conversación positiva y el Kremlin añade que los dos países enfrentados van "en la dirección correcta". Trump asegura tras hablar con Putin y Zelenski que Rusia y Ucrania van a abrir negociaciones para acabar con la guerra que les enfrenta. Según la información Ucrania y Rusia comenzarán "de inmediato" negociaciones para un alto el fuego.

ISRAEL QUIERE TODA PALESTINA

(19/05/25) - Palestina - Israel accede a permitir una entrada limitada de alimentos en Gaza. La razón es por el temor a perder el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra Hamás. El primer ministro israelí ordena la evacuación de Jan Yunis, la segunda ciudad del territorio palestino. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el lunes que Israel se apoderará de “toda Gaza" y que, para que nadie detenga a su ejército en esa operación, es necesario "evitar una situación de hambruna", porque las "fotos" de niños desnutridos están espantando a sus aliados. En concreto citó a "senadores de Estados Unidos". Hasta ahora, el Gobierno israelí había negado repetidamente que los gazatíes pasaran hambre, mientras medios de comunicación israelíes divulgaban vídeos sin fecha que muestran alimentos en los mercados contrastando con las imágenes que da a conocer Hamás donde los gazatíes desesperan por un plato de alimento.

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