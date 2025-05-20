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Noticias:  Miércoles 21 de Mayo de 2025

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ASESINATO DE LA SECRE DE BRUGADA

(20/05/25) - México - Asesinan a secretaria de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Hombre armado balaceó el martes en la mañana el automóvil en el que viajaba Ximena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de Gobierno de Ciudad de México. El sicario pistolero asesinó a Guzmán así como a José Muñoz, asesor del Gobierno local, quien acompañaba a la mujer. El ataque se produjo a primera mañana. La propia Clara Brugada ha informado del asunto a través de su cuenta de X. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha informado en vivo del ataque en su conferencia de prensa matutina del día martes. La agresión se ha producido en una zona céntrica, en la colonia Moderna, en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. La jefa de Gobierno ha añadido que agentes de las corporaciones de la capital ya analizan las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona, para identificar al autor del asesinato.

ISRAEL GANA TERRITORIO PERO PIERDE SOCIOS

(20/05/25) - Gaza - La violencia no se detiene ni para tomar respiro y el permiso de Israel de ingresar ayuda humanitaria no alcanza. Israel suele desatar los bombardeos cuando cae la noche y hace una semana Gaza sufre el recrudecimiento de los ataques. La franja ha sido de nuevo un infierno en el que las bombas se han cobrado decenas de víctimas: se habla de casi un centenar en los ataques de un solo día. Por su parte la oposición israelí a Netanyahu alza la voz y países aliados como Gran Bretaña ya plantearon la revisión de la relación con Israel hasta que no cese su política “atroz” en Gaza.

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