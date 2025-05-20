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ASESINATO DE LA SECRE DE BRUGADA
(20/05/25) -
México - Asesinan a secretaria de la jefa de Gobierno
Clara Brugada. Hombre armado balaceó el martes en la
mañana el automóvil en el que viajaba Ximena Guzmán, la
secretaria particular de la jefa de Gobierno de Ciudad de
México. El sicario pistolero asesinó a
Guzmán así como a José Muñoz, asesor del Gobierno local,
quien acompañaba a la mujer. El ataque se produjo a primera
mañana. La propia Clara Brugada ha informado del asunto a
través de su cuenta de X. La presidenta, Claudia Sheinbaum,
ha informado en vivo del ataque en su conferencia de prensa
matutina del día martes. La agresión se ha producido en una
zona céntrica, en la colonia Moderna, en el cruce de la
Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. La jefa de Gobierno
ha añadido que agentes de las corporaciones de la capital ya
analizan las imágenes de las cámaras de seguridad en la
zona, para identificar al autor del asesinato.
ISRAEL GANA TERRITORIO PERO PIERDE SOCIOS
(20/05/25) - Gaza -
La violencia no se detiene ni para tomar respiro y el permiso de Israel
de ingresar ayuda humanitaria no alcanza. Israel suele desatar los
bombardeos cuando cae la noche y hace una semana Gaza sufre el
recrudecimiento de los ataques. La franja ha sido de nuevo un infierno
en el que las bombas se han cobrado decenas de víctimas: se habla de
casi un centenar en los ataques de un solo día. Por su parte la
oposición israelí a Netanyahu alza la voz y países aliados como Gran
Bretaña ya plantearon la revisión de la relación con Israel hasta que no
cese su política “atroz” en Gaza.
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