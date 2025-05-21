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ALARMA EN EL CENTRO DEL PODER POLÍTICO
(21/05/25) -
México - Continúa la conmoción en el centro del poder
político de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, se
enteró del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz,
colaboradores directos de la Jefa de Gobierno capitalino,
Clara Brugada, durante la conferencia Mañanera. Su
secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presente en la
rueda de prensa, fue el primero en recibir el parte policial
y lo comunicó por mensaje de celular a Paulina Silva,
titular del área de comunicación social del Gobierno federal
y muy cercana a Sheinbaum. El secretario, con impaciencia,
solicitó le pase urgente la novedad a la mandataria.
Sheinbaum leyó el papel mientras habla a los medios la
secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acerca de
los esfuerzos institucionales para atender las causas
sociales de la violencia: la falta de empleo, de educación,
de oportunidades. García Harfuch enviaba y recibía mensajes.
Un sicario había disparado al corazón de Morena, de la
capital mexicana, del poder político. Un mensaje, varios
mensajes.
OTRO QUE LA PASÓ MAL EN EL SALÓN OVAL
(21/05/25) - Estados
Unidos - Al sudafricano le fue peor que a Zelenski en el Salón
Oval. La reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el
sudafricano, Cyril Ramaphosa, en el Despacho Oval el día miércoles fue
una encerrona para exponer y hacer pasar un mal rato al líder africano.
No alcanzó los niveles de tensión vistos durante la visita del ucraniano
Volodímir Zelenski porque Ramaphosa no respondió. Ante las cámaras como
testigos, el mandatario estadounidense acusó una y otra vez a su
invitado de permitir la violencia y las expropiaciones racistas contra
la minoría blanca afrikáner, y llegó a mostrarle una serie de
fotografías y artículos sin mayor fundamentos que acusaban a su gobierno
de genocidio.
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