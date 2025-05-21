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Noticias:  Jueves 22 de Mayo de 2025

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ALARMA EN EL CENTRO DEL PODER POLÍTICO

(21/05/25) - México - Continúa la conmoción en el centro del poder político de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, se enteró del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores directos de la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, durante la conferencia Mañanera. Su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presente en la rueda de prensa, fue el primero en recibir el parte policial y lo comunicó por mensaje de celular a Paulina Silva, titular del área de comunicación social del Gobierno federal y muy cercana a Sheinbaum. El secretario, con impaciencia, solicitó le pase urgente la novedad a la mandataria. Sheinbaum leyó el papel mientras habla a los medios la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acerca de los esfuerzos institucionales para atender las causas sociales de la violencia: la falta de empleo, de educación, de oportunidades. García Harfuch enviaba y recibía mensajes. Un sicario había disparado al corazón de Morena, de la capital mexicana, del poder político. Un mensaje, varios mensajes.

OTRO QUE LA PASÓ MAL EN EL SALÓN OVAL

(21/05/25) - Estados Unidos - Al sudafricano le fue peor que a Zelenski en el Salón Oval. La reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el sudafricano, Cyril Ramaphosa, en el Despacho Oval el día miércoles fue una encerrona para exponer y hacer pasar un mal rato al líder africano. No alcanzó los niveles de tensión vistos durante la visita del ucraniano Volodímir Zelenski porque Ramaphosa no respondió. Ante las cámaras como testigos, el mandatario estadounidense acusó una y otra vez a su invitado de permitir la violencia y las expropiaciones racistas contra la minoría blanca afrikáner, y llegó a mostrarle una serie de fotografías y artículos sin mayor fundamentos que acusaban a su gobierno de genocidio.

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