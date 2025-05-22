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Noticias Destacadas del día
ARGENTINA LIMITA DERECHO A HUELGA
(22/05/25) -
Argentina - En otra avanzada del gobierno derechista
de Javiel Milei y La Libertad Avanza, se restringe
considerablemente el derecho a huelga. Los trabajadores
están en pie de lucha por la medida que ampliaría el listado
de actividades que limitarían el derecho a parar. Milei
limita por decreto el derecho a huelga en Argentina y obliga
a garantizar servicios mínimos del 75% en un amplio abanico
de nuevas "actividades esenciales". s.
LA BATALLA DE TRUMP CONTRA LOS EXTRANJEROS
(22/05/25) - Estados
Unidos - Trump prohíbe a los nuevos extranjeros en Harvard. La
Administración de Donald Trump revocó este jueves la potestad de la
Universidad de Harvard para admitir nuevos estudiantes extranjeros. La
decisión, que también implica la pérdida de su estatus para quienes
actualmente estudian en la institución con un visado especial, supone un
agravamiento de los ataques del Gobierno contra la prestigiosa casa de
estudios con la que mantiene un pulso particular englobado en una pelea
mayor con varios centros académicos por, según el Gobierno, permitir y
hasta alimentar la protestas "anti-isreaelíes" a favor de Palestina. La
administración Trump ya ha congelado grandes cantidades de fondos desde
el regreso del republicano a la Casa Blanca por negarse a cumplir con su
exigencias de motivación ideológica. La noticia se conoce el mismo día
en que en Washington dos empleados de la Embajada de Israel fueron
asesinados en la puertas del Museo Judío por un tirador que gritó
Palestina Libre.
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