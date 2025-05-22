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Noticias:  Viernes 23 de Mayo de 2025

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ARGENTINA LIMITA DERECHO A HUELGA

(22/05/25) - Argentina - En otra avanzada del gobierno derechista de Javiel Milei y La Libertad Avanza, se restringe considerablemente el derecho a huelga. Los trabajadores están en pie de lucha por la medida que ampliaría el listado de actividades que limitarían el derecho a parar. Milei limita por decreto el derecho a huelga en Argentina y obliga a garantizar servicios mínimos del 75% en un amplio abanico de nuevas "actividades esenciales". s.

LA BATALLA DE TRUMP CONTRA LOS EXTRANJEROS

(22/05/25) - Estados Unidos - Trump prohíbe a los nuevos extranjeros en Harvard. La Administración de Donald Trump revocó este jueves la potestad de la Universidad de Harvard para admitir nuevos estudiantes extranjeros. La decisión, que también implica la pérdida de su estatus para quienes actualmente estudian en la institución con un visado especial, supone un agravamiento de los ataques del Gobierno contra la prestigiosa casa de estudios con la que mantiene un pulso particular englobado en una pelea mayor con varios centros académicos por, según el Gobierno, permitir y hasta alimentar la protestas "anti-isreaelíes" a favor de Palestina. La administración Trump ya ha congelado grandes cantidades de fondos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca por negarse a cumplir con su exigencias de motivación ideológica. La noticia se conoce el mismo día en que en Washington dos empleados de la Embajada de Israel fueron asesinados en la puertas del Museo Judío por un tirador que gritó Palestina Libre.

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