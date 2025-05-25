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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LOS
INVISIBLES
Son millones, les soltaron la mano hace tiempo y les gritaron: libertad!
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
ELECCIONES VENEZOLANAS
(25/05/25) -
Venezuela - La comisión Nacional Electoral prolongó
las votaciones y ahora se alistan para contar votos.
Venezuela votó en las elecciones regionales y legislativas.
Se trató de elecciones claramente dominadas por el chavismo
donde la impotencia de una oposición dividida se dedicó a
boicotearlas y la poca participación fue un signo
distintivo. Tras una jornada marcada por la abstención la
más dirigente opositora al chavismo, María Corina Machado,
destacó la baja afluencia a las urnas: "Cuando es no, es no"
declaró. Los comicios estuvieron marcados por una oleada de
detenciones. Estas elecciones son las que decidirán la
renovación de la Asamblea Nacional, el principal órgano
legislativo de la nación dominada por el chavismo.
TRUMP VA OTRA VEZ CONTRA LA UNIÓN EUROPEA
(25/05/25) - Estados
Unidos - Trump vuelve a arremeter con aranceles contra la Unión
Europea. Ahora amenaza con aranceles del 50% desde el 1 de junio para la
U.E. El presidente de Estados Unidos dice que las negociaciones con los
países europeos "no llevan a ninguna parte" y reaviva la guerra
comercial dentro de su política económica. Donald Trump dijo que
aplicará aranceles del 50% a los productos de la Unión Europea desde el
1 de junio si no avanzan las negociaciones. Trump afirmó que el bloque
continental se aprovecha de su país en el comercio: "Nuestras
conversaciones con ellos no están dando frutos". Wall Street y las
bolsas europeas sienten el impacto de esa falta de sintonía. "La Unión
Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de Estados
Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. Sus poderosas
barreras comerciales, el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las
barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias, las
demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras,
han generado un déficit comercial con Estados Unidos de más de 250
millones de dólares anuales, una cifra totalmente inaceptable",
manifestó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.
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SHOW 6051
LOS
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