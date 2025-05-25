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Noticias:  Lunes 26 de Mayo de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LOS INVISIBLES

Son millones, les soltaron la mano hace tiempo y les gritaron: libertad!

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ELECCIONES VENEZOLANAS

(25/05/25) - Venezuela - La comisión Nacional Electoral prolongó las votaciones y ahora se alistan para contar votos. Venezuela votó en las elecciones regionales y legislativas. Se trató de elecciones claramente dominadas por el chavismo donde la impotencia de una oposición dividida se dedicó a boicotearlas y la poca participación fue un signo distintivo. Tras una jornada marcada por la abstención la más dirigente opositora al chavismo, María Corina Machado, destacó la baja afluencia a las urnas: "Cuando es no, es no" declaró. Los comicios estuvieron marcados por una oleada de detenciones. Estas elecciones son las que decidirán la renovación de la Asamblea Nacional, el principal órgano legislativo de la nación dominada por el chavismo.

TRUMP VA OTRA VEZ CONTRA LA UNIÓN EUROPEA

(25/05/25) - Estados Unidos - Trump vuelve a arremeter con aranceles contra la Unión Europea. Ahora amenaza con aranceles del 50% desde el 1 de junio para la U.E. El presidente de Estados Unidos dice que las negociaciones con los países europeos "no llevan a ninguna parte" y reaviva la guerra comercial dentro de su política económica. Donald Trump dijo que aplicará aranceles del 50% a los productos de la Unión Europea desde el 1 de junio si no avanzan las negociaciones. Trump afirmó que el bloque continental se aprovecha de su país en el comercio: "Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos". Wall Street y las bolsas europeas sienten el impacto de esa falta de sintonía. "La Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. Sus poderosas barreras comerciales, el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias, las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras, han generado un déficit comercial con Estados Unidos de más de 250 millones de dólares anuales, una cifra totalmente inaceptable", manifestó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

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