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Noticias:  Martes 27 de Mayo de 2025

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SIN RUMBO PARA UNA TREGUA

(26/05/25) - Oriente Próximo - Israel rechazó el lunes una última propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza. La propuesta era una tregua de una duración de dos meses a cambio de diez rehenes vivos y la negociación del fin de la ofensiva. Un funcionario israelí confirmó que la negativa se debe a que "Hamas no tiene un deseo real de avanzar con un acuerdo". Hamas opina que la actitud de Israel en la mesa de negociaciones es "decepcionante y completamente inaceptable". Mientras se cae en otro punto muerto en la negociaciones Israel continúa con sus bombardeos cada noche en Gaza y muchos israelíes presionan al gobierno de Natenyahu para que negocie el regreso de los rehenes retenidos por Hamás desde el 7 de octubre de 2023.

TRUMP ENOJADO CON MOSCÚ

(26/05/25) - Estados Unidos - Trump contrariado por las acciones de Putin en lo que pareciera un cambio en la relación Washington Moscú. Donald Trump, ha mantenido en las últimas semanas un silencio intencional acerca de las acciones rusas en Ucrania y finalmente el domingo habló. Su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, le había implorado que se pronunciara tras la destructiva ofensiva rusa del fin de semana, que ha golpeado en repetidas ocasiones la capital de Ucrania, Kiev. "La callada de Estados Unidos solo sirve para alentar a Putin", digo el líder ucraniano. Finalmente el fin de semana Trump, cuando regresaba a la Casa Blanca desde su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), a preguntas de los periodistas, Trump volvió a mostrarse crítico con el mandatario ruso y dijo: "No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué demonios le pasó a Putin". Hasta hace poco que 30 drones atacaran Ucrania en una sola noche se consideraba completamente excepcional. Ahora Rusia está saturando las defensas aéreas ucranianas con cientos de ellos. Solo el 25 de mayo, el Kremlin bombardeó el país vecino con lo que denominó un "ataque masivo" contra ciudades ucranianas, con 298 drones, muy posiblemente un récord.

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