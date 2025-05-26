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SIN RUMBO PARA UNA TREGUA
(26/05/25) -
Oriente Próximo - Israel rechazó el lunes una última
propuesta estadounidense para un alto el fuego en Gaza. La
propuesta era una tregua de una duración de dos meses a
cambio de diez rehenes vivos y la negociación del fin de la
ofensiva. Un funcionario israelí confirmó que la negativa se
debe a que "Hamas no tiene un deseo real de avanzar con un
acuerdo". Hamas opina que la actitud de Israel en la mesa de
negociaciones es "decepcionante y completamente
inaceptable". Mientras se cae en otro punto muerto en la
negociaciones Israel continúa con sus bombardeos cada noche
en Gaza y muchos israelíes presionan al gobierno de
Natenyahu para que negocie el regreso de los rehenes
retenidos por Hamás desde el 7 de octubre de 2023.
TRUMP ENOJADO CON MOSCÚ
(26/05/25) - Estados
Unidos - Trump contrariado por las acciones de Putin en lo que
pareciera un cambio en la relación Washington Moscú. Donald Trump, ha
mantenido en las últimas semanas un silencio intencional acerca de las
acciones rusas en Ucrania y finalmente el domingo habló. Su homólogo
ucraniano, Volodímir Zelenski, le había implorado que se pronunciara
tras la destructiva ofensiva rusa del fin de semana, que ha golpeado en
repetidas ocasiones la capital de Ucrania, Kiev. "La callada de Estados
Unidos solo sirve para alentar a Putin", digo el líder ucraniano.
Finalmente el fin de semana Trump, cuando regresaba a la Casa Blanca
desde su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), a preguntas de los
periodistas, Trump volvió a mostrarse crítico con el mandatario ruso y
dijo: "No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a
mucha gente y no sé qué demonios le pasó a Putin". Hasta hace poco que
30 drones atacaran Ucrania en una sola noche se consideraba
completamente excepcional. Ahora Rusia está saturando las defensas
aéreas ucranianas con cientos de ellos. Solo el 25 de mayo, el Kremlin
bombardeó el país vecino con lo que denominó un "ataque masivo" contra
ciudades ucranianas, con 298 drones, muy posiblemente un récord.
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