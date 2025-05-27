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Noticias:  Miércoles 28 de Mayo de 2025

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BOLIVIA Y LAS MARCHAS

(27/05/25) - Bolivia - La lucha por dejar fuera de la carrera presidencial a Evo Morales pone en jaque la política boliviana. El intento frustrado de Morales por volver al poder en las próximas elecciones de Agosto tensa al máximo la institucionalidad electoral del país. El ente comicial confirmó que el ex mandatario no podrá inscribir su candidatura porque ya concluyó el plazo de registro. Pese a ello, sus seguidores convocaron protestas masivas que el Gobierno advierte buscan desestabilizar al mandato de Luís Arce. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia no inscribirá al ex presidente Evo Morales como candidato a las elecciones del 17 de agosto porque ya concluyó el plazo de registro, así se confirmó el día lunes pasado. La decisión desató nuevas tensiones políticas, con amenazas de movilizaciones en todo el país por parte de los seguidores del ex mandatario. Iniciada la semana diferentes delegaciones de mineros, campesinos y cocaleros del Trópico de Cochabamba se reunieron en La Paz y marcharon hasta los alrededores de las sedes de Gobierno y del Legislativo.

TRUMP VS ESTUDIANTES EXTRANJEROS

(27/05/25) - Estados Unidos - Ahora Donald Trump va contra los estudiantes extranjeros. La Administración Trump ha ordenado suspender todas las entrevistas para visados de nuevos alumnos extranjeros en las embajadas y consulados que Estados Unidos tiene alrededor del mundo. Esos procesos quedan paralizados mientras se analiza un plan para exigir a quienes aspiren a estudiar en el país que se sometan a la verificación y análisis de los contenidos publicados en sus perfiles de redes sociales. Se trata de otra de las muchas batallas de la guerra declarada de Trump contra las universidades que en sus campus permitieron manifestaciones pro-Palestina. En a particular batalla contra Harvard Trump volvió a amenazar con congelar más fondos y eliminar los beneficios de status de dicha casa de estudios.

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