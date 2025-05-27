noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
BOLIVIA Y LAS MARCHAS
(27/05/25) -
Bolivia - La lucha por dejar fuera de la carrera
presidencial a Evo Morales pone en jaque la política
boliviana. El intento frustrado de Morales por volver al
poder en las próximas elecciones de Agosto tensa al máximo
la institucionalidad electoral del país. El ente comicial
confirmó que el ex mandatario no podrá inscribir su
candidatura porque ya concluyó el plazo de registro. Pese a
ello, sus seguidores convocaron protestas masivas que el
Gobierno advierte buscan desestabilizar al mandato de Luís
Arce. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia no
inscribirá al ex presidente Evo Morales como candidato a las
elecciones del 17 de agosto porque ya concluyó el plazo de
registro, así se confirmó el día lunes pasado. La decisión
desató nuevas tensiones políticas, con amenazas de
movilizaciones en todo el país por parte de los seguidores
del ex mandatario. Iniciada la semana diferentes
delegaciones de mineros, campesinos y cocaleros del Trópico
de Cochabamba se reunieron en La Paz y marcharon hasta los
alrededores de las sedes de Gobierno y del Legislativo.
TRUMP VS ESTUDIANTES EXTRANJEROS
(27/05/25) - Estados
Unidos - Ahora Donald Trump va contra los estudiantes extranjeros.
La Administración Trump ha ordenado suspender todas las entrevistas para
visados de nuevos alumnos extranjeros en las embajadas y consulados que
Estados Unidos tiene alrededor del mundo. Esos procesos quedan
paralizados mientras se analiza un plan para exigir a quienes aspiren a
estudiar en el país que se sometan a la verificación y análisis de los
contenidos publicados en sus perfiles de redes sociales. Se trata de
otra de las muchas batallas de la guerra declarada de Trump contra las
universidades que en sus campus permitieron manifestaciones
pro-Palestina. En a particular batalla contra Harvard Trump volvió a
amenazar con congelar más fondos y eliminar los beneficios de status de
dicha casa de estudios.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6053
CUÁL ES TU PRECIO?
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST