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COLOMBIA Y LA REFORMA LABORAL
(28/05/25) -
Colombia - Colombia se mueve al ritmo de la reforma
laboral y las centrales obreras se muestran junto a Petro.
Si bien se habló de movilizaciones, protesta o huelga, nadie
se atrevió a hablar de "huelga general"; esas palabras
tienen un significado particular en el imaginario colectivo
de Colombia, porque evocan el desastre de las movilizaciones
masivas del 2021, cuando cientos de miles de personas
protestaron contra las medidas económicas y policiales del
entonces presidente, Iván Duque. Las memorias de la excesiva
violencia de la fuerza pública, y de los disturbios y
bloqueos de algunos manifestantes, hacen que esa combinación
de palabras trate de evitarse. Sin embargo, técnicamente lo
de ayer fue un paro nacional a favor de la consulta popular
de Petro. La movilización convocada por los principales
sindicatos perdió impulso tras la aprobación de una reforma
laboral en la Comisión Cuarta del Senado similar a la
propuesta por el presidente. Luego de que el Senado
rechazara la propuesta de Petro de hacer una consulta
popular que reviviría en 12 puntos la reforma laboral, el
propio presidente de la Nación convocó a protestar en
cabildos abiertos, un mecanismo de participación popular
poco utilizado. Pero fueron las grandes centrales sindicales
las que, el 19 de mayo, doblaron la apuesta: no lo llamaron
huelga general, pero anunciaron un gran paro nacional de 48
horas, para ayer miércoles y hoy jueves, en apoyo de una
segunda propuesta de consulta popular, ya radicada ante el
Legislativo. "Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer
violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra
ninguna persona", dijo Petro en un discurso presidencial,
tras hundirse la consulta popular.
LAS VACUNAS EN ESTADOS UNIDOS
(28/05/25) - Estados
Unidos - Estados Unidos, luego de romper con la Organización
Mundial de la Salud, eliminó la vacuna del coronavirus del catálogo de
recomendaciones que hace para menores y mujeres embarazadas. El anuncio
fue realizado por el secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump,
Robert F. Kennedy, y un polémico activista antivacunas que prometió
llevar a cabo una auténtica revolución sanitaria en el país. Parte de la
comunidad médica ha criticado la decisión afirmando que no hay evidencia
científica que respalde la decisión del Gobierno, pero Kennedy hizo el
anuncio en un mensaje publicado en las redes sociales junto a Martin
Makary, el comisionado de la FDA (Administración de Alimentos y
Medicamentos) y Jay Bhattacharya, el director Nacional de los Institutos
de Salud. En la imagen no había representante del Centro para el Control
y la Prevención de las Enfermedades, la CDC por sus siglas en inglés, el
organismo encargado de la vigilancia epidemiológica y quien debe retirar
las vacunas de sus recomendaciones. La FDA comunicó la semana pasada que
las vacunas estacionales y refuerzos contra la covid solo serán
aprobadas para la población de 65 años y mayores y para los menores y
adultos que tengan otros factores de riesgo.
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