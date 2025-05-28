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Noticias:  Jueves 29 de Mayo de 2025

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COLOMBIA Y LA REFORMA LABORAL

(28/05/25) - Colombia - Colombia se mueve al ritmo de la reforma laboral y las centrales obreras se muestran junto a Petro. Si bien se habló de movilizaciones, protesta o huelga, nadie se atrevió a hablar de "huelga general"; esas palabras tienen un significado particular en el imaginario colectivo de Colombia, porque evocan el desastre de las movilizaciones masivas del 2021, cuando cientos de miles de personas protestaron contra las medidas económicas y policiales del entonces presidente, Iván Duque. Las memorias de la excesiva violencia de la fuerza pública, y de los disturbios y bloqueos de algunos manifestantes, hacen que esa combinación de palabras trate de evitarse. Sin embargo, técnicamente lo de ayer fue un paro nacional a favor de la consulta popular de Petro. La movilización convocada por los principales sindicatos perdió impulso tras la aprobación de una reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado similar a la propuesta por el presidente. Luego de que el Senado rechazara la propuesta de Petro de hacer una consulta popular que reviviría en 12 puntos la reforma laboral, el propio presidente de la Nación convocó a protestar en cabildos abiertos, un mecanismo de participación popular poco utilizado. Pero fueron las grandes centrales sindicales las que, el 19 de mayo, doblaron la apuesta: no lo llamaron huelga general, pero anunciaron un gran paro nacional de 48 horas, para ayer miércoles y hoy jueves, en apoyo de una segunda propuesta de consulta popular, ya radicada ante el Legislativo. "Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona", dijo Petro en un discurso presidencial, tras hundirse la consulta popular.

LAS VACUNAS EN ESTADOS UNIDOS

(28/05/25) - Estados Unidos - Estados Unidos, luego de romper con la Organización Mundial de la Salud, eliminó la vacuna del coronavirus del catálogo de recomendaciones que hace para menores y mujeres embarazadas. El anuncio fue realizado por el secretario de Salud del Gobierno de Donald Trump, Robert F. Kennedy, y un polémico activista antivacunas que prometió llevar a cabo una auténtica revolución sanitaria en el país. Parte de la comunidad médica ha criticado la decisión afirmando que no hay evidencia científica que respalde la decisión del Gobierno, pero Kennedy hizo el anuncio en un mensaje publicado en las redes sociales junto a Martin Makary, el comisionado de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) y Jay Bhattacharya, el director Nacional de los Institutos de Salud. En la imagen no había representante del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, la CDC por sus siglas en inglés, el organismo encargado de la vigilancia epidemiológica y quien debe retirar las vacunas de sus recomendaciones. La FDA comunicó la semana pasada que las vacunas estacionales y refuerzos contra la covid solo serán aprobadas para la población de 65 años y mayores y para los menores y adultos que tengan otros factores de riesgo.

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