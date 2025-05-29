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PROTESTAS EN PANAMÁ
(29/05/25) -
Panamá - Los días convulsos continúan en la república
centroamericana. Las bases del descontento son varias:
oposición a una reforma al sistema previsional, el
memorándum con Estados Unidos y la posible reapertura de una
mina cerrada por un fallo de la Corte Suprema. El Gobierno
ha respondido a las protestas con represión y la
judicialización de líderes sindicales. Panamá vive estos
días una crisis nunca vista desde su retorno a la democracia
en 1989. A finales de abril, sindicatos obreros y gremios
docentes iniciaron una huelga nacional que paralizó sectores
clave del país en rechazo a una reforma por ley al sistema
de pensiones, al acuerdo por el cual el Gobierno garantizó a
Estados Unidos el retorno a sus antiguas bases militares, y
las intenciones de reabrir una mina que la Corte Suprema de
Justicia ordenó cerrar en 2023, por inconstitucional. Desde
entonces, el descontento se instaló en las calles, rutas y
pueblos de todo el país. Marchas masivas hacia la
presidencia, cortes en la Panamericana y una represión cuya
crudeza es expuesta en redes sociales, son moneda corriente
en estas últimas semanas. Todo el país tiene focos de
protesta, desde la frontera con Costa Rica, donde
trabajadores de la bananera Chiquita mantuvieron a Bocas del
Toro bloqueada por tres semanas hasta el martes pasado,
cuando el Gobierno declaró a la provincia en estado de
emergencia; pasando por la capital, donde activistas,
mujeres y estudiantes convocan a movilizaciones cada semana;
y hasta llegando al límite con Colombia, donde indígenas
denunciaron violencia policial y enviaron una carta al Papa
León XIV pidiendo su ayuda. Panamá parece vivir un estado de
movilización permanente lo que comienza a configurarse como
una crisis de gobernabilidad.
ELON MUSK SALE DEL GOBIERNO
(29/05/25) - Estados
Unidos
- Elon Musk ya no forma parte del gobierno de Donald Trump. Técnicamente
nunca tuvo una oficina ni un cargo tradicional para ejercer su poder en
el centro del gobierno estadounidense. Trump lo había nombrado senior
advisor (asesor senior) y special government employee (empleado especial
del Gobierno), pero lo que realmente tuvo fue una especie de carta
blanca firmada por Trump para cortar, reorganizar y agitar durante su
periodo de colaboración. El 27 de mayo, Musk rompió públicamente con el
gobierno dando un portazo aunque ya había anunciado que su presencia en
la administración iba a ir mermando. En una entrevista con CBS News,
declaró: "Me decepcionó ver el proyecto de ley de gasto inmenso,
francamente, que aumenta el déficit presupuestario, no lo reduce, y
socava el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE (esa especie de
departamento de recorte de estado que había fundado)". Un día después,
confirmó su salida. En X escribió: "A medida que mi tiempo programado
como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría dar las
gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el
gasto superfluo". También afirmó: "La misión de DOGE solo se fortalecerá
con el tiempo a medida que se convierta en un estilo de vida en todo el
gobierno". En otra entrevista, añadió: "Pensaba que había problemas,
pero desde luego es una batalla cuesta arriba intentar mejorar las cosas
en Washington, por no decir otra cosa".
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