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Noticias:  Viernes 30 de Mayo de 2025

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PROTESTAS EN PANAMÁ

(29/05/25) - Panamá - Los días convulsos continúan en la república centroamericana. Las bases del descontento son varias: oposición a una reforma al sistema previsional, el memorándum con Estados Unidos y la posible reapertura de una mina cerrada por un fallo de la Corte Suprema. El Gobierno ha respondido a las protestas con represión y la judicialización de líderes sindicales. Panamá vive estos días una crisis nunca vista desde su retorno a la democracia en 1989. A finales de abril, sindicatos obreros y gremios docentes iniciaron una huelga nacional que paralizó sectores clave del país en rechazo a una reforma por ley al sistema de pensiones, al acuerdo por el cual el Gobierno garantizó a Estados Unidos el retorno a sus antiguas bases militares, y las intenciones de reabrir una mina que la Corte Suprema de Justicia ordenó cerrar en 2023, por inconstitucional. Desde entonces, el descontento se instaló en las calles, rutas y pueblos de todo el país. Marchas masivas hacia la presidencia, cortes en la Panamericana y una represión cuya crudeza es expuesta en redes sociales, son moneda corriente en estas últimas semanas. Todo el país tiene focos de protesta, desde la frontera con Costa Rica, donde trabajadores de la bananera Chiquita mantuvieron a Bocas del Toro bloqueada por tres semanas hasta el martes pasado, cuando el Gobierno declaró a la provincia en estado de emergencia; pasando por la capital, donde activistas, mujeres y estudiantes convocan a movilizaciones cada semana; y hasta llegando al límite con Colombia, donde indígenas denunciaron violencia policial y enviaron una carta al Papa León XIV pidiendo su ayuda. Panamá parece vivir un estado de movilización permanente lo que comienza a configurarse como una crisis de gobernabilidad.

ELON MUSK SALE DEL GOBIERNO

(29/05/25) - Estados Unidos - Elon Musk ya no forma parte del gobierno de Donald Trump. Técnicamente nunca tuvo una oficina ni un cargo tradicional para ejercer su poder en el centro del gobierno estadounidense. Trump lo había nombrado senior advisor (asesor senior) y special government employee (empleado especial del Gobierno), pero lo que realmente tuvo fue una especie de carta blanca firmada por Trump para cortar, reorganizar y agitar durante su periodo de colaboración. El 27 de mayo, Musk rompió públicamente con el gobierno dando un portazo aunque ya había anunciado que su presencia en la administración iba a ir mermando. En una entrevista con CBS News, declaró: "Me decepcionó ver el proyecto de ley de gasto inmenso, francamente, que aumenta el déficit presupuestario, no lo reduce, y socava el trabajo que está haciendo el equipo de DOGE (esa especie de departamento de recorte de estado que había fundado)". Un día después, confirmó su salida. En X escribió: "A medida que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto superfluo". También afirmó: "La misión de DOGE solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en un estilo de vida en todo el gobierno". En otra entrevista, añadió: "Pensaba que había problemas, pero desde luego es una batalla cuesta arriba intentar mejorar las cosas en Washington, por no decir otra cosa".

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