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CRECE LA PROTESTA EN USA
(10/06/25) -
Estados Unidos - Al menos 24 ciudades de Estados
Unidos se han unido a las protestas contra la política
migratoria de Donald Trump. Las manifestaciones contra las
redadas del ICE que comenzaron el pasado viernes en Los
Ángeles fueron contagiando el compromiso de otras ciudades
del país. A lo largo de todo el Estado de California, y de
costa a costa, desde Las Vegas y Seattle hasta Nueva York y
Austin (Texas), se han convocado nuevas protestas. Miles de
personas toman las calles para desafiar la campaña de
detenciones y deportaciones masivas del Gobierno
estadounidense, antesala de las protestas previstas para
este próximo sábado. Ese día, el presidente Trump celebrará
su cumpleaños con un desfile militar en la capital que
recibirá la contestación de cientos de convocatorias en todo
el país.
CFK SENTENCIADA E INHABILITADA
(10/06/25) - Argentina
- Argentina tensa su política interna con el dictamen que coloca a la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentenciada e inhabilitada
para cargos públicos. La expresidenta Cristina Kirchner deberá
presentarse en la Justicia antes del próximo miércoles para declarar
dónde cumplirá los seis años de prisión domiciliaria, beneficio que le
corresponde por ser mayor de 70 años. La Corte Suprema rechazó todos los
reclamos de su defensa y dejó firme la sentencia por el caso denominado
"Vialidad", un circuito de retornos dada la obra pública durante sus
mandatos, un entramado relativamente simple por donde el dinero del
estado finalizaba beneficiando a la familia Kirchner a través de
testaferros. Según trascendió, la decisión de la política para elegir su
"domiciliaria" será hacerla efectiva en su departamento de la zona de
Constitución; uno de los dos departamentos declarados en la capital del
país además de su residencia en Calafate y su casa de Rio gallegos,
ambas en la provincia de Santa Cruz.
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