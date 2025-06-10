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Noticias:  Jueves 12 de Junio de 2025

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CRECE LA PROTESTA EN USA

(10/06/25) - Estados Unidos - Al menos 24 ciudades de Estados Unidos se han unido a las protestas contra la política migratoria de Donald Trump. Las manifestaciones contra las redadas del ICE que comenzaron el pasado viernes en Los Ángeles fueron contagiando el compromiso de otras ciudades del país. A lo largo de todo el Estado de California, y de costa a costa, desde Las Vegas y Seattle hasta Nueva York y Austin (Texas), se han convocado nuevas protestas. Miles de personas toman las calles para desafiar la campaña de detenciones y deportaciones masivas del Gobierno estadounidense, antesala de las protestas previstas para este próximo sábado. Ese día, el presidente Trump celebrará su cumpleaños con un desfile militar en la capital que recibirá la contestación de cientos de convocatorias en todo el país.

CFK SENTENCIADA E INHABILITADA

(10/06/25) - Argentina - Argentina tensa su política interna con el dictamen que coloca a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sentenciada e inhabilitada para cargos públicos. La expresidenta Cristina Kirchner deberá presentarse en la Justicia antes del próximo miércoles para declarar dónde cumplirá los seis años de prisión domiciliaria, beneficio que le corresponde por ser mayor de 70 años. La Corte Suprema rechazó todos los reclamos de su defensa y dejó firme la sentencia por el caso denominado "Vialidad", un circuito de retornos dada la obra pública durante sus mandatos, un entramado relativamente simple por donde el dinero del estado finalizaba beneficiando a la familia Kirchner a través de testaferros. Según trascendió, la decisión de la política para elegir su "domiciliaria" será hacerla efectiva en su departamento de la zona de Constitución; uno de los dos departamentos declarados en la capital del país además de su residencia en Calafate y su casa de Rio gallegos, ambas en la provincia de Santa Cruz.

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