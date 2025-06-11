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Noticias:  Viernes 13 de Junio de 2025

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AVIÓN SE ESTRELLA EN LA CIUDAD

(11/06/25) - India - Un avión de la aerolínea estatal Air India con 242 personas a bordo se estrella minutos después de despegar. La tragedia ocurrió ayer jueves cuando la aeronave con 230 pasajeros y 12 tripulantes despegaba del aeropuerto de Ahmedabad, en el oeste de la India. El vuelo AI171, que se dirigía a Londres, se precipitó sobre una zona densamente poblada del barrio residencial de Meghani Nagar, poco después de haber iniciado el ascenso. Un pasajero británico ha sobrevivido, según los reportes. La agencia Reuters ha informado, citando a los equipos de rescate y a la policía local, de que el avión cayó sobre un hostal para médicos y que de ese edificio se han recuperado al menos 204 cuerpos, la mayoría de ellos carbonizados. Los cuerpos recuperados podrían incluir tanto a pasajeros como a personas que se encontraban en el lugar del accidente, por lo tanto dar una cifra definitiva a la tragedia es algo complejo.

ORIENTE PRÓXIMO SENSIBLE

(11/06/25) - Oriente Próximo - La tensión entre Irán e Israel y su socio Estados Unidos, crece en las últimas horas. Si bien Gaza es el principal escenario del conflicto de Oriente Próximo, tanto Israel como Estados Unidos consideran a Irán como el poder que marca el ritmo de la inestabilidad de la región. En medio de crecientes tensiones, varios medios estadounidenses han publicado en las últimas horas que Israel estaría listo para una ofensiva contra Irán de la que Washington no formaría parte. Una delegación de Netanyahu, primer ministro israelí, planea reunirse con el enviado especial de Trump antes de que este negocie con los iraníes en Omán. Teherán asegura haber sido alertado de la ofensiva israelí. Por su parte la administración Trump evacua a parte de su personal en Oriente Próximo por el aumento de las tensiones con Irán El Departamento de Estado ha autorizado la repatriación del personal no imprescindible en Bagdad (Irak), y el Pentágono, organizó la marcha voluntaria de familiares y personal no esencial en bases militares de la región.

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