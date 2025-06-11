noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
AVIÓN SE ESTRELLA EN LA CIUDAD
(11/06/25) -
India - Un avión de la aerolínea estatal Air India
con 242 personas a bordo se estrella minutos después de
despegar. La tragedia ocurrió ayer jueves cuando la aeronave
con 230 pasajeros y 12 tripulantes despegaba del aeropuerto
de Ahmedabad, en el oeste de la India. El vuelo AI171, que
se dirigía a Londres, se precipitó sobre una zona densamente
poblada del barrio residencial de Meghani Nagar, poco
después de haber iniciado el ascenso. Un pasajero británico
ha sobrevivido, según los reportes. La agencia Reuters ha
informado, citando a los equipos de rescate y a la policía
local, de que el avión cayó sobre un hostal para médicos y
que de ese edificio se han recuperado al menos 204 cuerpos,
la mayoría de ellos carbonizados. Los cuerpos recuperados
podrían incluir tanto a pasajeros como a personas que se
encontraban en el lugar del accidente, por lo tanto dar una
cifra definitiva a la tragedia es algo complejo.
ORIENTE PRÓXIMO SENSIBLE
(11/06/25) - Oriente
Próximo - La tensión entre Irán e Israel y su socio Estados
Unidos, crece en las últimas horas. Si bien Gaza es el principal
escenario del conflicto de Oriente Próximo, tanto Israel como Estados
Unidos consideran a Irán como el poder que marca el ritmo de la
inestabilidad de la región. En medio de crecientes tensiones, varios
medios estadounidenses han publicado en las últimas horas que Israel
estaría listo para una ofensiva contra Irán de la que Washington no
formaría parte. Una delegación de Netanyahu, primer ministro israelí,
planea reunirse con el enviado especial de Trump antes de que este
negocie con los iraníes en Omán. Teherán asegura haber sido alertado de
la ofensiva israelí. Por su parte la administración Trump evacua a parte
de su personal en Oriente Próximo por el aumento de las tensiones con
Irán El Departamento de Estado ha autorizado la repatriación del
personal no imprescindible en Bagdad (Irak), y el Pentágono, organizó la
marcha voluntaria de familiares y personal no esencial en bases
militares de la región.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6065
LATINOAMÉRICA GORE
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST