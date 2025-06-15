COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LAS
REVUELTAS
La política migratoria agresiva de Donald Trump pone a la gente en la
calle.
ISRAEL E IRÁN A LA GUERRA
(15/06/25) -
Oriente próximo - En una situación que se tensa
minuto a minuto Israel bombardea instalaciones nucleares y
militares en Irán. En los ataque mata al jefe de la Guardia
Revolucionaria y a otros altos mandos. Teherán, tras
prometer una respuesta "severa", lanza misiles sobre
ciudades como Jerusalén y Tel Aviv, con al menos 63 heridos.
Estados Unidos asegura que no ha participado en la ofensiva,
que alcanza las instalaciones clave de Natanz. En Tel Aviv y
otras ciudades israelíes las alarmas suenan, ante el
lanzamiento de misiles por parte de Irán, según el ejército
israelí. Fuentes militares de ese país han confirmado que
también están llevando a cabo nuevos bombardeos contra la
capital iraní, Teherán. La televisión estatal de Irán
informó que uno de los ataques israelíes contra Teherán
provocó al menos 60 muertos, entre ellos 20 niños, tras
alcanzar un edificio residencial vinculado al Ministerio de
Defensa. Durante la noche, Israel e Irán han intercambiado
ataques y la aviación israelí ha bombardeado "decenas de
objetivos" en la capital iraní. En medio de la escalada de
ataques, Omán ha cancelado la reunión entre Irán y EE.UU.
sobre armas nucleares prevista para ayer domingo.
CRIMEN DE LOS CONGRESISTAS
(15/06/25) - Estados
Unidos - Dos congresistas estatales del Partido Demócrata en
Minnesota fueron tiroteados. El hecho ocurrió en el domicilio de los
políticos en sus casas en Champlin y Brooklyn Park, al norte de la
ciudada de Minneapolis, según informaron las autoridades. Se trata de
Melissa Hortman, que murió en el ataque junto a su marido, Mark; y de
John Hoffman, que resultó herido. La esposa de Hoffman, Yvette, también
sufrió heridas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, consideró el
tiroteo un acto dirigido de "violencia política". "El diálogo pacífico
es la base de nuestra democracia. No resolvemos nuestras diferencias con
violencia ni a punta de pistola", dijo el gobernador. El ataque se
produce en medio de un clima de alta tensión política y social en
Estados Unidos, con un nivel de polarización creciente entre los
partidarios del presidente, el republicano Donald Trump, y sus
detractores, que lo acusan de haber caído en una deriva autoritaria.
