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MISILES A LA TV IRANÍ
(15/06/25) -
Oriente próximo - En el creciente intercambio de
misiles entre Israel e Irán, fue atacada la televisión iraní
bajo la justificación de que era utilizada con fines
militares. Según Tel Aviv solo se están atacando objetivos
militares, Teherán lo desmiente. Israel e Irán preparan
nuevas agresiones que amenazan con agravar aún más el
conflicto. En una medida ya aplicada por las tropas
israelíes en Líbano y Gaza, y que es ilegal según la
legislación internacional, el ejército del Estado judío ha
emitido una orden "urgente" dirigida a los ciudadanos de
Teherán, en concreto del distrito 3, para que evacuen ante
inminente ataque. Los misiles de la República Islámica
causan varios muertos en tres zonas del país mientras las
fuerzas israelíes atacaban la televisión pública iraní. En
medio de la guerra declarada las potencias occidentales
presionan sin éxito para frenar el choque entre Israel e
Irán.
CUMBRE G7 EN CALGARY
(15/06/25) - Canadá
- Fue inaugurada en Canadá la cumbre del G7 y la reunión de las siete
grandes potencias tiene una meta difícil. Se trata de la 51 Cumbre del
G7 en este caso acogida por la ciudad de Calgary, Alberta. El objetivo
de esta reunión es evitar el cisma entre Trump y sus socios
occidentales, tratar de evitar que se rompan alianzas históricas y
presionar a los protagonistas de los actuales conflictos internacionales
para que bajen el nivel de tensión. Los líderes de las economías
desarrolladas abordan en sus reuniones la crisis en Oriente Próximo,
Ucrania y el comercio internacional tensionado por la batalla entre
Estados Unidos y China.
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EL RESCATE DEL GATO
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