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Noticias:  Martes 17 de Junio de 2025

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Noticias Destacadas del día

MISILES A LA TV IRANÍ

(15/06/25) - Oriente próximo - En el creciente intercambio de misiles entre Israel e Irán, fue atacada la televisión iraní bajo la justificación de que era utilizada con fines militares. Según Tel Aviv solo se están atacando objetivos militares, Teherán lo desmiente. Israel e Irán preparan nuevas agresiones que amenazan con agravar aún más el conflicto. En una medida ya aplicada por las tropas israelíes en Líbano y Gaza, y que es ilegal según la legislación internacional, el ejército del Estado judío ha emitido una orden "urgente" dirigida a los ciudadanos de Teherán, en concreto del distrito 3, para que evacuen ante inminente ataque. Los misiles de la República Islámica causan varios muertos en tres zonas del país mientras las fuerzas israelíes atacaban la televisión pública iraní. En medio de la guerra declarada las potencias occidentales presionan sin éxito para frenar el choque entre Israel e Irán.

CUMBRE G7 EN CALGARY

(15/06/25) - Canadá - Fue inaugurada en Canadá la cumbre del G7 y la reunión de las siete grandes potencias tiene una meta difícil. Se trata de la 51 Cumbre del G7 en este caso acogida por la ciudad de Calgary, Alberta. El objetivo de esta reunión es evitar el cisma entre Trump y sus socios occidentales, tratar de evitar que se rompan alianzas históricas y presionar a los protagonistas de los actuales conflictos internacionales para que bajen el nivel de tensión. Los líderes de las economías desarrolladas abordan en sus reuniones la crisis en Oriente Próximo, Ucrania y el comercio internacional tensionado por la batalla entre Estados Unidos y China.

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