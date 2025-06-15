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Noticias:  Miércoles 18 de Junio de 2025

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TRUMP PIDE LA RENDICIÓN DE TEHERÁN

(15/06/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos Donald Trump dice que Irán debería rendirse. Trump se fue precipitadamente de la cumbre del G-7 en Canadá el día lunes ante el aumento de la tensión en Oriente Próximo. Si bien Washington intentó mostrar una postura ajena a los ataques de Israel sobre Irán ahora Trump toma una posición más activa y ha decidido elevar la presión sobre Teherán. Por un lado, Trump ha escrito en Truth que sabe dónde está el ayatolá Ali Jamenei y que es "un blanco fácil". Por otro lado había expresado que deberían evacuar Teherán por que los ataques sobre el sistema militar y puntualmente el programa nuclear iraní iba a ser debastador.

TANQUES DISPARANDO CONTRA CIVILES

(15/06/25) - Palestina - Más de medio centenar de personas han muerto ayer en Jan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Las muertes se dieron cuando tanques del ejército israelí abrieron fuego contra cientos de palestinos que esperaban recibir alimentos de los camiones de ayuda en la principal carretera oriental de la ciudad. Los disparos han causado heridas por lo menos a 221 personas y 20 de ellas se encuentran en estado crítico, según ha informado el Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamás. El ejército de Israel ha señalado que conoce los hechos y que está investigándolos. Los testigos afirman que los tanques dispararon dos proyectiles contra de la multitud. El caos y las masacres en los puntos de reparto de alimentos no se detienen.

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