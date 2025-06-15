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TRUMP PIDE LA RENDICIÓN DE TEHERÁN
(15/06/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos
Donald Trump dice que Irán debería rendirse. Trump se fue
precipitadamente de la cumbre del G-7 en Canadá el día lunes
ante el aumento de la tensión en Oriente Próximo. Si bien
Washington intentó mostrar una postura ajena a los ataques
de Israel sobre Irán ahora Trump toma una posición más
activa y ha decidido elevar la presión sobre Teherán. Por un
lado, Trump ha escrito en Truth que sabe dónde está el
ayatolá Ali Jamenei y que es "un blanco fácil". Por otro
lado había expresado que deberían evacuar Teherán por que
los ataques sobre el sistema militar y puntualmente el
programa nuclear iraní iba a ser debastador.
TANQUES DISPARANDO CONTRA CIVILES
(15/06/25) - Palestina
- Más de medio centenar de personas han muerto ayer en Jan Yunis, en el
sur de la franja de Gaza. Las muertes se dieron cuando tanques del
ejército israelí abrieron fuego contra cientos de palestinos que
esperaban recibir alimentos de los camiones de ayuda en la principal
carretera oriental de la ciudad. Los disparos han causado heridas por lo
menos a 221 personas y 20 de ellas se encuentran en estado crítico,
según ha informado el Ministerio de Salud gazatí controlado por Hamás.
El ejército de Israel ha señalado que conoce los hechos y que está
investigándolos. Los testigos afirman que los tanques dispararon dos
proyectiles contra de la multitud. El caos y las masacres en los puntos
de reparto de alimentos no se detienen.
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