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Noticias:  Jueves 19 de Junio de 2025

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MISILES IRANÍES PASAN EL ESCUDO

(16/06/25) - Israel -  La defensa israelí siempre ha sido motivo de orgullo nacional y ahora está mostrando grietas. Israel dispone de uno de los más perfeccionados sistemas de defensa aérea del planeta, con una efectividad cercana al 90%. Sumado a eso la ley obliga desde 1992 a que las construcciones dispongan de refugios anti-bombardeos. Pero estos días de ataques iraníes han arrojado dudas sobre la perfección de esos mecanismos de defensa. Los más de 400 misiles y varios cientos de drones que ha lanzado Teherán en respuesta a la ofensiva israelí han causado más de una veintena de muertos (varios de ellos estaban en sus refugios) y cuantiosos daños materiales. Algunos proyectiles han alcanzado el corazón de los lugares más poblados, como la capital, Tel Aviv, e impactado en infraestructuras críticas como instalaciones militares o la refinería de Haifa. Todos puntos donde se supone que el nivel de seguridad es máximo.

GRAN MOVILIZACIÓN PERONISTA

(16/06/25) - Argentina - El peronismo marchó ayer miércoles a Plaza de Mayo para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria presa en su casa de Buenos Aires por una condena a seis años por corrupción fue respaldada por una gran movilización hacia la Plaza de Mayo. La convocatoria tuvo notoriedad en distintos puntos de la ciudad con grupos movilizados por sindicatos y partidos que fueron desde el peronismo hasta el arco izquierdista. La mayor concentración frente al piso del barrio de Congreso donde la expresidenta cumple su arresto domiciliario, con tobillera electrónica, se movilizó más tarde para sumarse a los agrupados frente a la Casa Rosada. El peronismo tenía previsto acompañar este miércoles a Kirchner hasta los tribunales federales, donde debía ser notificada de su pena pero la Justicia opto por no hacerla asistir personalmente a fines de evitar la movilización que igualmente terminó dándose. Existen denuncias de que algunas policías provinciales y nacionales impidieron la llegada de buses que llegaban desde lejos de la capital a sumarse a la movilización.

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