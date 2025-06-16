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MISILES IRANÍES PASAN EL ESCUDO
(16/06/25) -
Israel - La defensa israelí siempre ha sido
motivo de orgullo nacional y ahora está mostrando grietas.
Israel dispone de uno de los más perfeccionados sistemas de
defensa aérea del planeta, con una efectividad cercana al
90%. Sumado a eso la ley obliga desde 1992 a que las
construcciones dispongan de refugios anti-bombardeos. Pero
estos días de ataques iraníes han arrojado dudas sobre la
perfección de esos mecanismos de defensa. Los más de 400
misiles y varios cientos de drones que ha lanzado Teherán en
respuesta a la ofensiva israelí han causado más de una
veintena de muertos (varios de ellos estaban en sus
refugios) y cuantiosos daños materiales. Algunos proyectiles
han alcanzado el corazón de los lugares más poblados, como
la capital, Tel Aviv, e impactado en infraestructuras
críticas como instalaciones militares o la refinería de
Haifa. Todos puntos donde se supone que el nivel de
seguridad es máximo.
GRAN MOVILIZACIÓN PERONISTA
(16/06/25) -
Argentina - El peronismo marchó ayer miércoles a
Plaza de Mayo para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner. La ex
mandataria presa en su casa de Buenos Aires por una condena a seis años
por corrupción fue respaldada por una gran movilización hacia la Plaza
de Mayo. La convocatoria tuvo notoriedad en distintos puntos de la
ciudad con grupos movilizados por sindicatos y partidos que fueron desde
el peronismo hasta el arco izquierdista. La mayor concentración frente
al piso del barrio de Congreso donde la expresidenta cumple su arresto
domiciliario, con tobillera electrónica, se movilizó más tarde para
sumarse a los agrupados frente a la Casa Rosada. El peronismo tenía
previsto acompañar este miércoles a Kirchner hasta los tribunales
federales, donde debía ser notificada de su pena pero la Justicia opto
por no hacerla asistir personalmente a fines de evitar la movilización
que igualmente terminó dándose. Existen denuncias de que algunas
policías provinciales y nacionales impidieron la llegada de buses que
llegaban desde lejos de la capital a sumarse a la movilización.
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