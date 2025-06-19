Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Viernes 20 de Junio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

MÉXICO RECIBE AL HURACÁN ERICK

(19/06/25) - México - El huracán Erick amenaza iniciar la temporada de huracanes con toda la furia en territorio mexicano. Protección Civil informó de un enorme despliegue nacional por impacto del huracán en los territorios de los estados de Oaxaca y Guerrero. La coordinadora nacional de la dependencia, Laura Velázquez, reafirmó que el fenómeno meteorológico se encuentra en tierra entre Puerto Escondido y Cuajinicuilapa; autoridades federales y estatales despliegan equipos en siete regiones con tareas de rescate y apoyo técnico.

PELIGRO EN EL ESTRECHO DE ORMUZ

(19/06/25) - Oriente próximo - Agencias marítimas piden a los buques comerciales evitar el estrecho de Ormuz en medio de la escalada entre Irán e Israel. Los buques comerciales avanzan cerca de Omán para evitar las aguas iraníes del estrecho por donde circula un altísimo porcentaje del petróleo mundial. La situación actual tensó el tránsito marítimo internacional en una de las rutas de energía más importantes del mundo, donde la circulación enfrenta riesgos crecientes a medida que crece el conflicto. El Estrecho de Ormuz, un corredor de 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, constituye un paso obligado para los buques que ingresan o salen del golfo Pérsico. Dos rutas marítimas delimitan el transito, cada una con solo 3 kilómetros de ancho, lo que deja poco margen para maniobras en caso de emergencia. Un incidente en este estrecho puede restringir el comercio internacional y repercutir de forma inmediata en los precios globales del petróleo. El golfo de Omán, con 320 kilómetros de ancho, tiene gran parte de su superficie en aguas internacionales y limita con Omán, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, cuyas aguas territoriales se extienden hasta 19 kilómetros desde la costa. Ante la coyuntura, los buques que navegan hacia el Estrecho de Ormuz buscan minimizar los riesgos bordeando la costa omaní la mayor parte del trayecto.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6070

ACTITUD RATA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados