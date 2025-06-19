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Noticias Destacadas del día
MÉXICO RECIBE AL HURACÁN ERICK
(19/06/25) -
México - El huracán Erick amenaza iniciar la
temporada de huracanes con toda la furia en territorio
mexicano. Protección Civil informó de un enorme despliegue
nacional por impacto del huracán en los territorios de los
estados de Oaxaca y Guerrero. La coordinadora nacional de la
dependencia, Laura Velázquez, reafirmó que el fenómeno
meteorológico se encuentra en tierra entre Puerto Escondido
y Cuajinicuilapa; autoridades federales y estatales
despliegan equipos en siete regiones con tareas de rescate y
apoyo técnico.
PELIGRO EN EL ESTRECHO DE ORMUZ
(19/06/25) - Oriente
próximo - Agencias marítimas piden a los buques comerciales
evitar el estrecho de Ormuz en medio de la escalada entre Irán e Israel.
Los buques comerciales avanzan cerca de Omán para evitar las aguas
iraníes del estrecho por donde circula un altísimo porcentaje del
petróleo mundial. La situación actual tensó el tránsito marítimo
internacional en una de las rutas de energía más importantes del mundo,
donde la circulación enfrenta riesgos crecientes a medida que crece el
conflicto. El Estrecho de Ormuz, un corredor de 33 kilómetros de ancho
en su punto más angosto, constituye un paso obligado para los buques que
ingresan o salen del golfo Pérsico. Dos rutas marítimas delimitan el
transito, cada una con solo 3 kilómetros de ancho, lo que deja poco
margen para maniobras en caso de emergencia. Un incidente en este
estrecho puede restringir el comercio internacional y repercutir de
forma inmediata en los precios globales del petróleo. El golfo de Omán,
con 320 kilómetros de ancho, tiene gran parte de su superficie en aguas
internacionales y limita con Omán, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y
Pakistán, cuyas aguas territoriales se extienden hasta 19 kilómetros
desde la costa. Ante la coyuntura, los buques que navegan hacia el
Estrecho de Ormuz buscan minimizar los riesgos bordeando la costa omaní
la mayor parte del trayecto.
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