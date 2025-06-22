Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 23 de Junio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

LOCOS, DESQUICIADOS, ALTERADOS

Y Netanyahu festejó, y Trump se vanaglorió, y Putín se sorprendió, e Irán amenazó, y todo fueron minutos de confusión.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

GLOBO EN LLAMAS EN BRASIL

(22/06/25) - Brasil - La tragedia cayó sobre un bonito destino turístico en Brasil. Ocho personas han muerto en la mañana del sábado pasado en el Estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, al incendiarse y desplomarse un globo aerostático tripulado. El accidente ha ocurrido en la localidad de Praia Grande, un destino turístico conocido por sus montañas y desfiladeros y, de un tiempo a esta parte, justamente por sus globos. El gobernador del Estado, Jorginho Mello, ha confirmado el trágico balance: 21 personas a bordo, con ocho víctimas mortales y 13 supervivientes. El político describió en sus redes: "Estamos todos consternados (...) nuestros equipos siguen prestando el apoyo necesario a las familias y a las víctimas, continuamos pendientes de la situación".

PUNTO PARA PETRO

(22/06/25) - Colombia - El presidente, Gustavo Petro, ganó la pulseada y la reforma sale. Ahora el mandatario colombiano está llevando su victoria política a un nuevo escenario. En marzo, cuando el Legislativo le cerro el paso a su reforma laboral, una de las tres transformaciones sociales esenciales de su proyecto político, convocó a una consulta popular para hacer aprobar en las urnas los 12 puntos centrales del proyecto. Los senadores opositores entendieron que esa consulta podía tener futuro, que la ciudadanía apoyaba mayoritariamente la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores, que estaban dispuestos a salir a votar masivamente, y que eso le ayudaría al "petrismo" en las elecciones nacionales de 2026. Entonces fueron por más: en mayo resucitaron la reforma laboral, y negaron el aval que requería la consulta en el Senado. Petro respondió con la misma moneda: denunció vicios de trámite en aquella votación de mayo, y firmó un polémico decreto para convocar a la consulta. En la semana que pasó el Legislativo aprobó la reforma laboral, con lo que el presidente derogó el decreto. Victoria para el oficialismo, momento de algo más. Petro ahora mantiene la presión política en cara al 2026, y anunció su nueva jugada expresando: "La participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria". Agregando: "Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones". La batalla entre oficialismo y oposición continúa.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6071

LOCOS, DESQUICIADOS, ALTERADOS

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados