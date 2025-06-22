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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
LOCOS, DESQUICIADOS, ALTERADOS
Y Netanyahu festejó, y Trump se vanaglorió, y Putín se sorprendió, e
Irán amenazó, y todo fueron minutos de confusión.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
GLOBO EN LLAMAS EN BRASIL
(22/06/25) -
Brasil - La tragedia cayó sobre un bonito destino
turístico en Brasil. Ocho personas han muerto en la mañana
del sábado pasado en el Estado de Santa Catarina, en el sur
de Brasil, al incendiarse y desplomarse un globo aerostático
tripulado. El accidente ha ocurrido en la localidad de Praia
Grande, un destino turístico conocido por sus montañas y
desfiladeros y, de un tiempo a esta parte, justamente por
sus globos. El gobernador del Estado, Jorginho Mello, ha
confirmado el trágico balance: 21 personas a bordo, con ocho
víctimas mortales y 13 supervivientes. El político describió
en sus redes: "Estamos todos consternados (...) nuestros
equipos siguen prestando el apoyo necesario a las familias y
a las víctimas, continuamos pendientes de la situación".
PUNTO PARA PETRO
(22/06/25) - Colombia
- El presidente, Gustavo Petro, ganó la pulseada y la reforma sale.
Ahora el mandatario colombiano está llevando su victoria política a un
nuevo escenario. En marzo, cuando el Legislativo le cerro el paso a su
reforma laboral, una de las tres transformaciones sociales esenciales de
su proyecto político, convocó a una consulta popular para hacer aprobar
en las urnas los 12 puntos centrales del proyecto. Los senadores
opositores entendieron que esa consulta podía tener futuro, que la
ciudadanía apoyaba mayoritariamente la recuperación de los derechos
laborales de los trabajadores, que estaban dispuestos a salir a votar
masivamente, y que eso le ayudaría al "petrismo" en las elecciones
nacionales de 2026. Entonces fueron por más: en mayo resucitaron la
reforma laboral, y negaron el aval que requería la consulta en el
Senado. Petro respondió con la misma moneda: denunció vicios de trámite
en aquella votación de mayo, y firmó un polémico decreto para convocar a
la consulta. En la semana que pasó el Legislativo aprobó la reforma
laboral, con lo que el presidente derogó el decreto. Victoria para el
oficialismo, momento de algo más. Petro ahora mantiene la presión
política en cara al 2026, y anunció su nueva jugada expresando: "La
participación del pueblo para cambiar a Colombia es necesaria".
Agregando: "Por eso será entregada una papeleta para convocar la
asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones". La batalla
entre oficialismo y oposición continúa.
ECDQEMSD
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Episodio del día:
SHOW 6071
LOCOS, DESQUICIADOS, ALTERADOS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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