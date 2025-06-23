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Noticias:  Martes 24 de Junio de 2025

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EL ESTRECHO DE ORMUZ

(23/06/25) - Chino - Estados Unidos solicitó a China utilizar su influencia sobre Irán para persuadir al gobierno persa de evitar el cierre del estrecho de Ormuz. Teherán sopesa como respuesta directa a los bombardeos estadounidenses sobre tres instalaciones nucleares iraníes durante el fin de semana el cierre del estrecho por donde circula un quinto del todo el crudo mundial. La solicitud de mediación, realizada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una entrevista a la cadena de televisión Fox News, subraya la paradójica situación en la Washington pide ahora la ayuda a Beijing (rival estratégico en casi todos los frentes) para contener una reacción provocada por sus propias acciones militares.

ATAQUE A LA BASE QATARÍ

(23/06/25) - Qatar - Irán afirmó ayer lunes que han bombardeado la base estadounidense de Al Udeid en Qatar. Lo calificó como un ataque "devastador y poderoso". En Doha fueron testigos, a poco de caer la noche, de explosiones mientras defensas antiaéreas trataban de interceptar los misiles. Qatar ha confirmado el ataque y ha afirmado que se reserva el derecho a responder. Previamente, el país árabe había cerrado su espacio aéreo como parte de las medidas adoptadas por la escalada del conflicto en Oriente Próximo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí. El objetivo es "garantizar la seguridad de los ciudadanos, residentes y visitantes". Al conocerse el hecho la Casa Blanca, celebró una reunión de urgencia tras el anuncio iraní del bombardeo contra su base militar. Por otra parte, Israel ha intensificado su ofensiva con ataques "sin precedentes" sobre Irán.

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