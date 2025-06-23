noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
EL ESTRECHO DE ORMUZ
(23/06/25) -
Chino - Estados Unidos solicitó a China utilizar su
influencia sobre Irán para persuadir al gobierno persa de
evitar el cierre del estrecho de Ormuz. Teherán sopesa como
respuesta directa a los bombardeos estadounidenses sobre
tres instalaciones nucleares iraníes durante el fin de
semana el cierre del estrecho por donde circula un quinto
del todo el crudo mundial. La solicitud de mediación,
realizada por el secretario de Estado estadounidense, Marco
Rubio, durante una entrevista a la cadena de televisión Fox
News, subraya la paradójica situación en la Washington pide
ahora la ayuda a Beijing (rival estratégico en casi todos
los frentes) para contener una reacción provocada por sus
propias acciones militares.
ATAQUE A LA BASE QATARÍ
(23/06/25) - Qatar
- Irán afirmó ayer lunes que han bombardeado la base estadounidense de
Al Udeid en Qatar. Lo calificó como un ataque "devastador y poderoso".
En Doha fueron testigos, a poco de caer la noche, de explosiones
mientras defensas antiaéreas trataban de interceptar los misiles. Qatar
ha confirmado el ataque y ha afirmado que se reserva el derecho a
responder. Previamente, el país árabe había cerrado su espacio aéreo
como parte de las medidas adoptadas por la escalada del conflicto en
Oriente Próximo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones
Exteriores catarí. El objetivo es "garantizar la seguridad de los
ciudadanos, residentes y visitantes". Al conocerse el hecho la Casa
Blanca, celebró una reunión de urgencia tras el anuncio iraní del
bombardeo contra su base militar. Por otra parte, Israel ha
intensificado su ofensiva con ataques "sin precedentes" sobre Irán.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6072
PROBLEMAS DE ALCOBA
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST