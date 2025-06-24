Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Miércoles 25 de Junio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

ESCUDO NARANJA

(24/06/25) - Países Bajos - La cumbre de la OTAN, que se celebra desde ayer y continúa hoy en La Haya, blindó la ciudad. Con el telón de fondo de la guerra entre Rusia y Ucrania y los acontecimientos en oriente próximo la reunión supuso la mayor operación logística y de seguridad de la historia de Países Bajos. Denominada Orange Shield (Escudo Naranja), alrededor de la ciudad costera (sede de la Corona, el Gobierno y el cuerpo diplomático) se han cerrado carreteras y restringido el espacio aéreo. Cerca de 45 jefes de Estado con sus comitivas reunidos para hablar de gasto bélico, defensa y cumplimiento de los pactos entre los miembros. 27.000 agentes armados hasta los dientes para que en la ciudad no vuele ni una mosca sin estar bajo control.

LA PAZ DE TRUMP

(24/06/25) - Estados Unidos - El presidente Donald Trump confirmó por la mañana una paz que tambaleaba al mediodía. Exultante, Trump anunció la entrada en vigor de una tregua entre Israel e Irán. "¡Por favor, no la violen!", pedía. Previamente, a última hora del lunes, Trump había anunciado por su red social el "alto el fuego total" para acabar con lo que denominó "la guerra de los 12 días". Esta guerra había comenzado con los bombardeos lanzados por Israel contra Irán el pasado 13 de junio (con el pretexto, aún por probar, de que Teherán estaba muy cerca de conseguir la bomba atómica) a los que la República Islámica respondió a su vez con misiles y en la que Estados Unidos se involucró bombardeando instalaciones nucleares iraníes. Rápidamente Trump quiso dar vuelta de pagina hablando de una paz que a Israel no le convencía demasiado y de la que Irán no estaba enterado. Poco antes de que las partes aceptasen el acuerdo este martes habían tenido lugar ataques cruzados de última hora por parte de ambos países. El Gobierno de Israel ha dado finalmente el visto bueno al alto el fuego, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. Irán ha lanzado al amanecer del martes seis oleadas de misiles sobre diferentes regiones de Israel.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6073

LOS HUEVOS SORPRESA

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados