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ESCUDO NARANJA
(24/06/25) -
Países Bajos - La cumbre de la OTAN, que se celebra
desde ayer y continúa hoy en La Haya, blindó la ciudad. Con
el telón de fondo de la guerra entre Rusia y Ucrania y los
acontecimientos en oriente próximo la reunión supuso la
mayor operación logística y de seguridad de la historia de
Países Bajos. Denominada Orange Shield (Escudo Naranja),
alrededor de la ciudad costera (sede de la Corona, el
Gobierno y el cuerpo diplomático) se han cerrado carreteras
y restringido el espacio aéreo. Cerca de 45 jefes de Estado
con sus comitivas reunidos para hablar de gasto bélico,
defensa y cumplimiento de los pactos entre los miembros.
27.000 agentes armados hasta los dientes para que en la
ciudad no vuele ni una mosca sin estar bajo control.
LA PAZ DE TRUMP
(24/06/25) - Estados
Unidos - El presidente Donald Trump confirmó por la mañana una
paz que tambaleaba al mediodía. Exultante, Trump anunció la entrada en
vigor de una tregua entre Israel e Irán. "¡Por favor, no la violen!",
pedía. Previamente, a última hora del lunes, Trump había anunciado por
su red social el "alto el fuego total" para acabar con lo que denominó
"la guerra de los 12 días". Esta guerra había comenzado con los
bombardeos lanzados por Israel contra Irán el pasado 13 de junio (con el
pretexto, aún por probar, de que Teherán estaba muy cerca de conseguir
la bomba atómica) a los que la República Islámica respondió a su vez con
misiles y en la que Estados Unidos se involucró bombardeando
instalaciones nucleares iraníes. Rápidamente Trump quiso dar vuelta de
pagina hablando de una paz que a Israel no le convencía demasiado y de
la que Irán no estaba enterado. Poco antes de que las partes aceptasen
el acuerdo este martes habían tenido lugar ataques cruzados de última
hora por parte de ambos países. El Gobierno de Israel ha dado finalmente
el visto bueno al alto el fuego, según un comunicado de la oficina del
primer ministro, Benjamín Netanyahu. Irán ha lanzado al amanecer del
martes seis oleadas de misiles sobre diferentes regiones de Israel.
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