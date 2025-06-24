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Noticias:  Jueves 26 de Junio de 2025

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MÁS DINERO PARA LA GUERRA

(24/06/25) - Países Bajos - Estados Unidos deja claro que está al 100 con los socios de la OTAN y se jacta de lograr el incremento de inversión en defensa de todo el grupo. La OTAN aprueba elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, el mayor aumento de su historia. Trump envía un mensaje de tranquilidad tras sembrar dudas sobre el compromiso de Washington con el grupo y expresó el respaldo a los aliados en caso de ataque: "Estamos con ellos al 100%". España fue el único que trato de resistir aduciendo que no podía desatender su inversión social por aumentar de manera tan sustantiva los gastos en defensa, pero finalmente los socios fueron arrastrados por Trump al 5%.

TRUMP EXAGERÓ DEMASIADO

(24/06/25) - Estados Unidos - Según un informe de la inteligencia estadounidense el ataque a las bases nucleares iraníes no fue tan exitoso como dice Trump. Según el informe preliminar, se aconseja a la administración moderar el entusiasmo de Donald Trump, quien definió como un "éxito espectacular" la operación militar, bautizada Martillo de Medianoche, lanzada durante el fin de semana contra tres instalaciones de enriquecimiento y almacenamiento de uranio iraníes. El presidente estadounidense también aseguró que las plantas de Fordow, Isfahán y Natanz quedaron "total y completamente destruidas" cosa que se pone en tele de juicio en el informe. Según ese primer informe filtrado a la prensa, no fue tan así: el espectacular despliegue militar, que incluyó misiles tomahawk lanzados desde submarinos apenas retraso unos meses el plan de enriquecimiento de uranio planteado por Irán.

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