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MÁS DINERO PARA LA GUERRA
(24/06/25) -
Países Bajos - Estados Unidos deja claro que está al
100 con los socios de la OTAN y se jacta de lograr el
incremento de inversión en defensa de todo el grupo. La OTAN
aprueba elevar el gasto en defensa al 5% del PIB, el mayor
aumento de su historia. Trump envía un mensaje de
tranquilidad tras sembrar dudas sobre el compromiso de
Washington con el grupo y expresó el respaldo a los aliados
en caso de ataque: "Estamos con ellos al 100%". España fue
el único que trato de resistir aduciendo que no podía
desatender su inversión social por aumentar de manera tan
sustantiva los gastos en defensa, pero finalmente los socios
fueron arrastrados por Trump al 5%.
TRUMP EXAGERÓ DEMASIADO
(24/06/25) - Estados
Unidos - Según un informe de la inteligencia estadounidense el
ataque a las bases nucleares iraníes no fue tan exitoso como dice Trump.
Según el informe preliminar, se aconseja a la administración moderar el
entusiasmo de Donald Trump, quien definió como un "éxito espectacular"
la operación militar, bautizada Martillo de Medianoche, lanzada durante
el fin de semana contra tres instalaciones de enriquecimiento y
almacenamiento de uranio iraníes. El presidente estadounidense también
aseguró que las plantas de Fordow, Isfahán y Natanz quedaron "total y
completamente destruidas" cosa que se pone en tele de juicio en el
informe. Según ese primer informe filtrado a la prensa, no fue tan así:
el espectacular despliegue militar, que incluyó misiles tomahawk
lanzados desde submarinos apenas retraso unos meses el plan de
enriquecimiento de uranio planteado por Irán.
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