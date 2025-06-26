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NAIROBI EN LLAMAS
(26/06/25) -
Kenia - Nairobi, la capital keniana, amaneció el
jueves entre los estragos causados por las protestas. El
miércoles pasado manifestaciones contra la violencia
policial sacudieron el país africano, y dejaron al menos 16
muertos, según cifras de Amnistía Internacional. Edificios
calcinados y restos humeantes dan cuenta de una noche
marcada por saqueos y violentos ataques desatados durante
las manifestaciones encabezadas por jóvenes que conmemoraban
el primer aniversario de las marchas y manifestaciones
contra la subida de impuestos en las que el año pasado
murieron al menos 60 personas por disparos de la policía.
ESTADOS UNIDOS NO GANÓ NADA
(26/06/25) -
Irán- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí,
reapareció públicamente desde que se estableció el alto el fuego en la
guerra con Israel. Afirmó en su discurso que su pueblo "se burla de las
palabras" del presidente estadounidense, Donald Trump. En un mensaje a
la nación transmitido ayer jueves, el ayatolá ha celebrado la tregua
impuesta desde el martes como "una victoria" sobre el Gobierno israelí y
una "dura bofetada" para Estados Unidos. "El régimen sionista quedó
prácticamente noqueado y aplastado bajo los golpes de la República
Islámica", ha asegurado. En un mensaje cargado de triunfalismo, como
equiparando el de Trump, el líder religioso ha minimizado los daños
provocados por los bombardeos de Estados Unidos el fin de semana pasado.
"Atacaron nuestras instalaciones nucleares, lo que, por supuesto, está
sujeto a persecución penal independiente en los tribunales
internacionales, pero no hicieron nada significativo", ha asegurado.
Trump "Exageró lo sucedido de una manera inusual", dijo el ayatolá.
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