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Noticias:  Viernes 27 de Junio de 2025

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NAIROBI EN LLAMAS

(26/06/25) - Kenia - Nairobi, la capital keniana, amaneció el jueves entre los estragos causados por las protestas. El miércoles pasado manifestaciones contra la violencia policial sacudieron el país africano, y dejaron al menos 16 muertos, según cifras de Amnistía Internacional. Edificios calcinados y restos humeantes dan cuenta de una noche marcada por saqueos y violentos ataques desatados durante las manifestaciones encabezadas por jóvenes que conmemoraban el primer aniversario de las marchas y manifestaciones contra la subida de impuestos en las que el año pasado murieron al menos 60 personas por disparos de la policía.

ESTADOS UNIDOS NO GANÓ NADA

(26/06/25) - Irán- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reapareció públicamente desde que se estableció el alto el fuego en la guerra con Israel. Afirmó en su discurso que su pueblo "se burla de las palabras" del presidente estadounidense, Donald Trump. En un mensaje a la nación transmitido ayer jueves, el ayatolá ha celebrado la tregua impuesta desde el martes como "una victoria" sobre el Gobierno israelí y una "dura bofetada" para Estados Unidos. "El régimen sionista quedó prácticamente noqueado y aplastado bajo los golpes de la República Islámica", ha asegurado. En un mensaje cargado de triunfalismo, como equiparando el de Trump, el líder religioso ha minimizado los daños provocados por los bombardeos de Estados Unidos el fin de semana pasado. "Atacaron nuestras instalaciones nucleares, lo que, por supuesto, está sujeto a persecución penal independiente en los tribunales internacionales, pero no hicieron nada significativo", ha asegurado. Trump "Exageró lo sucedido de una manera inusual", dijo el ayatolá.

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