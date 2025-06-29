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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
MENTIRAS EXPUESTAS
Y las mentiras continúan expuestas mientras los mentirosos acallan
críticos, deforman, desinforman, esconden, confunden, gritan, insultan y
amenazan.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
DÍA DEL ORGULLO LGBT EN BUDAPEST
(29/06/25) -
Hungría - El Día del Orgullo LGBT+ se celebró en
cientos de ciudades del mundo y este año Budapest era el
lugar. Ocurre que en Hungría, por orden del gobierno del
ultraderechista Orban, las marchas estaban prohibidas bajo
pena de multas o prisión. Sin embargo, en la capital, cuyo
gobierno es opositor al nacional, la marcha se desarrolló de
forma multitudinaria. Miles de personas salieron en
distintas partes del globo para respaldar a la comunidad
LGBT más y este año en particular, la celebración colocó su
énfasis en Budapest. Con la participación de decenas de
miles de personas, entre ellas numerosos políticos, comenzó
el sábado la Marcha del Orgullo 2025 en varias ciudades del
mundo. Este año en particular en la capital húngara se
marchó bajo el lema "La libertad y el amor no pueden ser
prohibidos". Hasta el inicio de la marcha en la plaza Deák,
situada junto al Ayuntamiento de la capital, no hubo
incidentes, solo algunos actos de provocación por parte de
opositores a la concentración.
CEREMONIAS EN IRÁN
(29/06/25) - Irán -
Los involucrados en la llamada guerra de los doce días parecen querer
dar vuelta de página lo más pronto posible. En Teherán decenas de miles
de personas despidieron el día sábado a los que consideran principales
mártires de la llamada guerra de los 12 días contra Israel, librada
entre el 13 de junio y el 24 de junio, cuando llegó el alto el fuego. Se
trata de los altos mandos de la llamada Guardia Revolucionaria y
científicos gubernamentales que Israel mató en operaciones descriptas
como quirúrgicas para vengar el apoyo de Irán a Hezbola y Hamás y la
anulación del programa nuclear iraní. Irán llevó a cabo este sábado un
funeral de Estado para los comandantes militares y científicos nucleares
fallecidos y el domingo se realizó la ceremonia de sepultura.
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Episodio del día:
SHOW 6076
MENTIRAS EXPUESTAS
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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