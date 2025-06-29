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Noticias:  Lunes 30 de Junio de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

MENTIRAS EXPUESTAS

Y las mentiras continúan expuestas mientras los mentirosos acallan críticos, deforman, desinforman, esconden, confunden, gritan, insultan y amenazan.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

DÍA DEL ORGULLO LGBT EN BUDAPEST

(29/06/25) - Hungría - El Día del Orgullo LGBT+ se celebró en cientos de ciudades del mundo y este año Budapest era el lugar. Ocurre que en Hungría, por orden del gobierno del ultraderechista Orban, las marchas estaban prohibidas bajo pena de multas o prisión. Sin embargo, en la capital, cuyo gobierno es opositor al nacional, la marcha se desarrolló de forma multitudinaria. Miles de personas salieron en distintas partes del globo para respaldar a la comunidad LGBT más y este año en particular, la celebración colocó su énfasis en Budapest. Con la participación de decenas de miles de personas, entre ellas numerosos políticos, comenzó el sábado la Marcha del Orgullo 2025 en varias ciudades del mundo. Este año en particular en la capital húngara se marchó bajo el lema "La libertad y el amor no pueden ser prohibidos". Hasta el inicio de la marcha en la plaza Deák, situada junto al Ayuntamiento de la capital, no hubo incidentes, solo algunos actos de provocación por parte de opositores a la concentración.

CEREMONIAS EN IRÁN

(29/06/25) - Irán - Los involucrados en la llamada guerra de los doce días parecen querer dar vuelta de página lo más pronto posible. En Teherán decenas de miles de personas despidieron el día sábado a los que consideran principales mártires de la llamada guerra de los 12 días contra Israel, librada entre el 13 de junio y el 24 de junio, cuando llegó el alto el fuego. Se trata de los altos mandos de la llamada Guardia Revolucionaria y científicos gubernamentales que Israel mató en operaciones descriptas como quirúrgicas para vengar el apoyo de Irán a Hezbola y Hamás y la anulación del programa nuclear iraní. Irán llevó a cabo este sábado un funeral de Estado para los comandantes militares y científicos nucleares fallecidos y el domingo se realizó la ceremonia de sepultura.

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Episodio del día:

SHOW 6076

MENTIRAS EXPUESTAS

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