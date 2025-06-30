Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Martes 1° de Julio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

JUEZA ESTADOUNIDENSE FALLA CONTRA YPF

(30/06/25) - Argentina - Argentina tuvo una pésima noticia el lunes cuando recibió un durísimo golpe en los tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska ha ordenado al Estado argentino que entregue la totalidad del 51% de las acciones que tiene en la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales, estatizada parcialmente por el Gobierno de Cristina Kirchner en 2012, cuando el accionista de control era la española Repsol. Los títulos se usarán como parte de pago a los beneficiarios de un fallo de septiembre de 2023, en el que se había condenado a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los accionistas que se consideraron afectados por el proceso de nacionalización de la compañía petrolera. Argentina no cederá sus acciones de inmediato porque el fallo es aún apelable, pero supone una puerta que se cierra en la estrategia legal del Gobierno de la administración Milei.

PETRO, MÁRQUEZ Y LOS AUDIOS DE LEYVA

(30/06/25) - Colombia - La novela de la trama para supuestamente derrocar a Petro suma otro capítulo. El vínculo entre la vice Francia Márquez y la historia atribuida al excanciller Álvaro Leyva para, presuntamente, apartar al presidente Gustavo Petro del poder tuvo respuesta del mandatario en la tarde del lunes. Gustavo Petro ha asegurado que la vicepresidenta, Francia Márquez, debe dar explicaciones públicas y ante la justicia después de que en unos audios, revelados por un medio español, Álvaro Leyva hablase de la necesidad de tumbar al presidente de Colombia "en no más de 20 días" y colocar en su lugar a Márquez. El jefe de Estado aseguró desde España que todos los involucrados en el presunto plan del exministro de Relaciones Exteriores tendrán que rendir cuentas públicas y aclarar ante las autoridades si participaron del presunto entramado. "Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia", señaló el jefe de Estado en medio de su participación en la IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6077

EL ÚLTIMO PLAYMOBIL INTERNACIONAL

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados