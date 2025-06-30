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JUEZA ESTADOUNIDENSE FALLA CONTRA YPF
(30/06/25) -
Argentina - Argentina tuvo una pésima noticia el
lunes cuando recibió un durísimo golpe en los tribunales de
Nueva York. La jueza Loretta Preska ha ordenado al Estado
argentino que entregue la totalidad del 51% de las acciones
que tiene en la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
estatizada parcialmente por el Gobierno de Cristina Kirchner
en 2012, cuando el accionista de control era la española
Repsol. Los títulos se usarán como parte de pago a los
beneficiarios de un fallo de septiembre de 2023, en el que
se había condenado a Argentina a pagar 16.100 millones de
dólares a los accionistas que se consideraron afectados por
el proceso de nacionalización de la compañía petrolera.
Argentina no cederá sus acciones de inmediato porque el
fallo es aún apelable, pero supone una puerta que se cierra
en la estrategia legal del Gobierno de la administración
Milei.
PETRO, MÁRQUEZ Y LOS AUDIOS DE LEYVA
(30/06/25) - Colombia
- La novela de la trama para supuestamente derrocar a Petro suma otro
capítulo. El vínculo entre la vice Francia Márquez y la historia
atribuida al excanciller Álvaro Leyva para, presuntamente, apartar al
presidente Gustavo Petro del poder tuvo respuesta del mandatario en la
tarde del lunes. Gustavo Petro ha asegurado que la vicepresidenta,
Francia Márquez, debe dar explicaciones públicas y ante la justicia
después de que en unos audios, revelados por un medio español, Álvaro
Leyva hablase de la necesidad de tumbar al presidente de Colombia "en no
más de 20 días" y colocar en su lugar a Márquez. El jefe de Estado
aseguró desde España que todos los involucrados en el presunto plan del
exministro de Relaciones Exteriores tendrán que rendir cuentas públicas
y aclarar ante las autoridades si participaron del presunto entramado.
"Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él
cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones y no solamente
políticas públicas, sino ante la justicia", señaló el jefe de Estado en
medio de su participación en la IV Conferencia Internacional de la ONU
sobre Financiación al Desarrollo.
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