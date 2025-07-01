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Noticias:  Miércoles 2 de Julio de 2025

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TRUMP VA GANANDO

(01/07/25) - Estados Unidos - El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de gastos impulsado por Donald Trump. Fue en una votación dramática y muy ajustada en la que el vicepresidente J.D. Vance debió desempatar tras el 50-50 que arrojó la votación legislativa. El proyecto retornará a la Cámara de Representantes, ya que ha recibido modificaciones. El Senado, controlado por los republicanos, aprobó el proyecto de gasto insignia de Donald Trump tras una prolongada sesión de votación. La iniciativa, ampliamente criticada, contempla recortes profundos a los programas de asistencia social y añadiría 3 billones de dólares a la deuda nacional. La propuesta pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde enfrenta una oposición unificada del bloque demócrata y el rechazo de varios legisladores republicanos preocupados por la magnitud de los recortes a la atención médica, los subsidios a la energía verde y la ayuda alimentaria para los sectores más vulnerables. Esto también significa revisar subsidios por lo que tocan de manera directa los intereses de Elon Musk. Las acciones de Tesla caen casi un 6% tras las nuevas críticas de Donald Trump a Elon Musk y ambos magnates ya entran en guerra abierta en la que Musk llegó a decir que quizá Estados Unidos necesita otro partido más allá del Republicano y el Demócrata. Los activos de la empresa de vehículos cayeron en el inicio de la jornada de Wall Street, mientras el CEO de la compañía afirmó estar considerando formar un nuevo partido político.

GARCÍA LUNA CON EL CHAPO

(01/07/25) - Estados Unidos - Genaro García Luna fue trasladado a Florence, la prisión de máxima seguridad de Colorado, donde también está Joaquín Guzmán Loera. El que fuera el zar antidrogas de México durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) va a pasar sus próximos días en una de las cárceles más temidas de Estados Unidos, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. La prisión está situada a 150 kilómetros de Denver, capital del Estado, en un paraje aislado de una antigua zona minera. Llamada ADX, ADMAX o Supermax, este centro penitenciario alberga a 360 reclusos, entre los que están algunos de los más peligrosos del país. El cambio ha sido notificado en el sistema de la Oficina Federal de Prisiones. Ahora el exsecretario de Seguridad de México que estaba hasta ahora en el Centro de Transferencia Federal, en la ciudad de Oklahoma, pasa a ser compañero de penitenciaria de El Chapo Guzmán. Las autoridades estadounidenses no dieron explicaciones de la decisión del traslado.

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