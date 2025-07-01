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TRUMP VA GANANDO
(01/07/25) -
Estados Unidos - El Senado de Estados Unidos aprobó
el proyecto de ley de gastos impulsado por Donald Trump. Fue
en una votación dramática y muy ajustada en la que el
vicepresidente J.D. Vance debió desempatar tras el 50-50 que
arrojó la votación legislativa. El proyecto retornará a la
Cámara de Representantes, ya que ha recibido modificaciones.
El Senado, controlado por los republicanos, aprobó el
proyecto de gasto insignia de Donald Trump tras una
prolongada sesión de votación. La iniciativa, ampliamente
criticada, contempla recortes profundos a los programas de
asistencia social y añadiría 3 billones de dólares a la
deuda nacional. La propuesta pasa ahora a la Cámara de
Representantes, donde enfrenta una oposición unificada del
bloque demócrata y el rechazo de varios legisladores
republicanos preocupados por la magnitud de los recortes a
la atención médica, los subsidios a la energía verde y la
ayuda alimentaria para los sectores más vulnerables. Esto
también significa revisar subsidios por lo que tocan de
manera directa los intereses de Elon Musk. Las acciones de
Tesla caen casi un 6% tras las nuevas críticas de Donald
Trump a Elon Musk y ambos magnates ya entran en guerra
abierta en la que Musk llegó a decir que quizá Estados
Unidos necesita otro partido más allá del Republicano y el
Demócrata. Los activos de la empresa de vehículos cayeron en
el inicio de la jornada de Wall Street, mientras el CEO de
la compañía afirmó estar considerando formar un nuevo
partido político.
GARCÍA LUNA CON EL CHAPO
(01/07/25) -
Estados Unidos - Genaro García Luna fue trasladado a
Florence, la prisión de máxima seguridad de Colorado, donde también está
Joaquín Guzmán Loera. El que fuera el zar antidrogas de México durante
el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) va a pasar sus próximos días
en una de las cárceles más temidas de Estados Unidos, conocida como el
Alcatraz de las Montañas Rocosas. La prisión está situada a 150
kilómetros de Denver, capital del Estado, en un paraje aislado de una
antigua zona minera. Llamada ADX, ADMAX o Supermax, este centro
penitenciario alberga a 360 reclusos, entre los que están algunos de los
más peligrosos del país. El cambio ha sido notificado en el sistema de
la Oficina Federal de Prisiones. Ahora el exsecretario de Seguridad de
México que estaba hasta ahora en el Centro de Transferencia Federal, en
la ciudad de Oklahoma, pasa a ser compañero de penitenciaria de El Chapo
Guzmán. Las autoridades estadounidenses no dieron explicaciones de la
decisión del traslado.
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