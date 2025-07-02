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UNA TREGUA SIN TREGUA
(02/07/25) -
Oriente próximo - La tregua de 60 días de la que
habla Trump parece, de momento, una fantasía. El presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay una propuesta
de alto el fuego de 60 días en Gaza que los israelíes ya han
aceptado. Sin embargo, horas después, el primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu, ha hablado de que el único modo
es el fin de Hamás. "Hamás no existirá. No habrá un Hamastán.
No volveremos a eso. Se acabó", dijo Natenyahu. Hamás, que
aún dice está revisando la propuesta, ha reclamado en un
comunicado que acabe la guerra y se retire el ejército
israelí del territorio de Gaza. La milicia palestina reclama
la salida del ejército israelí de Gaza y el fin de la guerra
para aceptar la tregua mientras la parte israelí requiere de
la desapareción de Hamás para que la paz sea viable.
ALLIGATOR ALCATRAZ
(02/07/25) -
Estados Unidos - Florida, en el sureste de Estados
Unidos, inauguró un nuevo centro de detención para inmigrantes en los
Everglades. Fue levantado en menos de dos semanas pese a las protestas
de los residentes y la confusión total de las autoridades locales. El
nombre que eligió el Gobierno del Estado para el centro es Alligator
Alcatraz, combinando a la famosa prisión con el animal símbolo de la
zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su agrado
por la iniciativa y fue a visitarla. El mandatario viajó para asistir a
la inauguración mientras, en Washington, el Senado terminaba de debatir
y aprobaba su ley fiscal, a la que ha llamado "grande y hermosa", que
prevé más fondos para impulsar su ofensiva contra la inmigración. Antes
de salir de Washington para inspeccionar el nuevo centro, el presidente
Trump bromeó ante la prensa sobre los futuros residentes de la prisión:
"Les vamos a enseñar cómo huir de un caimán si se escapan". "No corran
en línea recta. Corran así", dijo mientras movía la mano en forma de
zigzag. "¿Y saben qué? Sus probabilidades aumentan alrededor de un 1%".
Cuando llegó a Alligator Alcatraz para recorrer las instalaciones junto
al gobernador del Estado, Ron DeSantis, el presidente comentó que
DeSantis había hecho un trabajo "hermoso" con el centro de detención y
agregó que Florida podría ser un modelo para el resto del país. "No
dejen que Florida sea el único Estado", señaló, por su parte, DeSantis.
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