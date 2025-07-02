Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Jueves 3 de Julio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

UNA TREGUA SIN TREGUA

(02/07/25) - Oriente próximo - La tregua de 60 días de la que habla Trump parece, de momento, una fantasía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay una propuesta de alto el fuego de 60 días en Gaza que los israelíes ya han aceptado. Sin embargo, horas después, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hablado de que el único modo es el fin de Hamás. "Hamás no existirá. No habrá un Hamastán. No volveremos a eso. Se acabó", dijo Natenyahu. Hamás, que aún dice está revisando la propuesta, ha reclamado en un comunicado que acabe la guerra y se retire el ejército israelí del territorio de Gaza. La milicia palestina reclama la salida del ejército israelí de Gaza y el fin de la guerra para aceptar la tregua mientras la parte israelí requiere de la desapareción de Hamás para que la paz sea viable.

ALLIGATOR ALCATRAZ

(02/07/25) - Estados Unidos - Florida, en el sureste de Estados Unidos, inauguró un nuevo centro de detención para inmigrantes en los Everglades. Fue levantado en menos de dos semanas pese a las protestas de los residentes y la confusión total de las autoridades locales. El nombre que eligió el Gobierno del Estado para el centro es Alligator Alcatraz, combinando a la famosa prisión con el animal símbolo de la zona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su agrado por la iniciativa y fue a visitarla. El mandatario viajó para asistir a la inauguración mientras, en Washington, el Senado terminaba de debatir y aprobaba su ley fiscal, a la que ha llamado "grande y hermosa", que prevé más fondos para impulsar su ofensiva contra la inmigración. Antes de salir de Washington para inspeccionar el nuevo centro, el presidente Trump bromeó ante la prensa sobre los futuros residentes de la prisión: "Les vamos a enseñar cómo huir de un caimán si se escapan". "No corran en línea recta. Corran así", dijo mientras movía la mano en forma de zigzag. "¿Y saben qué? Sus probabilidades aumentan alrededor de un 1%". Cuando llegó a Alligator Alcatraz para recorrer las instalaciones junto al gobernador del Estado, Ron DeSantis, el presidente comentó que DeSantis había hecho un trabajo "hermoso" con el centro de detención y agregó que Florida podría ser un modelo para el resto del país. "No dejen que Florida sea el único Estado", señaló, por su parte, DeSantis.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6079

SPAM #%@!

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados