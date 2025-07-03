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HABLEMOS DE UCRANIA
(03/07/25) -
Mundo - Donald Trump y Vladímir Putin hablan de
Ucrania. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia
conversaron ayer por teléfono, en una charla que ha durado
alrededor de una hora, según señaló el Kremlin. Yuri Ushakov,
asesor del Gobierno ruso, dijo que Putin le ha dejado claro
a su homólogo estadounidense que están preparados para
seguir negociando un “cese de las hostilidades” con Ucrania.
Sin embargo, añade que Moscú sigue, mientras tanto, centrado
en eliminar las "raíces de las causas" que originaron este
conflicto y que "no están dispuestos a renunciar" a sus
objetivos en el país invadido.
NARCO SUBMARINO SATELITAL
(03/07/25) - Colombia
- La armada colombiana interceptó en el mar Caribe un submarino
teledirigido. El submarino en cuestión tendría capacidad para cargar más
de 1,5 toneladas de cocaína y una autonomía de, como máximo, 800 millas
náuticas. El hallazgo significa el primero de una embarcación de ese
tipo hecho en aguas colombianas. Las autoridades han alertado de la
"migración" hacia sistemas tecnológicos mucho más avanzados empleados
hoy en día por las redes narcotraficantes de todo el mundo, lo que
significa "un desafío creciente para la seguridad marítima
internacional". La embarcación interceptada es de un tamaño mucho menor
que el de un submarino común. Tiene una longitud similar a la de una
lancha, un revestimiento gris uniforme y no estaba cargada en el momento
en que fue encontrada. La Armada indicó que el hallazgo fue hecho el
pasado 1 de abril en las inmediaciones del Parque Tayrona, en el caribe
colombiano. El sumergible estaba equipado con dos antenas (una externa y
otra ubicada en la cubierta superior con una protección de fibra de
vidrio) y un módem Starlink, que le permite comunicarse a través de
Internet satelital.
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SHOW 6080
EL ARTE DE HACERSE EL BOLUDO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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