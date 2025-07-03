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Noticias:  Viernes 4 de Julio de 2025

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HABLEMOS DE UCRANIA

(03/07/25) - Mundo - Donald Trump y Vladímir Putin hablan de Ucrania. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia conversaron ayer por teléfono, en una charla que ha durado alrededor de una hora, según señaló el Kremlin. Yuri Ushakov, asesor del Gobierno ruso, dijo que Putin le ha dejado claro a su homólogo estadounidense que están preparados para seguir negociando un “cese de las hostilidades” con Ucrania. Sin embargo, añade que Moscú sigue, mientras tanto, centrado en eliminar las "raíces de las causas" que originaron este conflicto y que "no están dispuestos a renunciar" a sus objetivos en el país invadido.

NARCO SUBMARINO SATELITAL

(03/07/25) - Colombia - La armada colombiana interceptó en el mar Caribe un submarino teledirigido. El submarino en cuestión tendría capacidad para cargar más de 1,5 toneladas de cocaína y una autonomía de, como máximo, 800 millas náuticas. El hallazgo significa el primero de una embarcación de ese tipo hecho en aguas colombianas. Las autoridades han alertado de la "migración" hacia sistemas tecnológicos mucho más avanzados empleados hoy en día por las redes narcotraficantes de todo el mundo, lo que significa "un desafío creciente para la seguridad marítima internacional". La embarcación interceptada es de un tamaño mucho menor que el de un submarino común. Tiene una longitud similar a la de una lancha, un revestimiento gris uniforme y no estaba cargada en el momento en que fue encontrada. La Armada indicó que el hallazgo fue hecho el pasado 1 de abril en las inmediaciones del Parque Tayrona, en el caribe colombiano. El sumergible estaba equipado con dos antenas (una externa y otra ubicada en la cubierta superior con una protección de fibra de vidrio) y un módem Starlink, que le permite comunicarse a través de Internet satelital.

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