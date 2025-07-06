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Noticias:  Lunes 7 de Julio de 2025

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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

PATRIOTAS DEL MIEDO

Patriotas del miedo que nos transmiten una sensación de guerra permanente, de temor y desprecio por el prójimo, de odio e ira descontrolada.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

INFORME DE INTELIGENCIA DE PAÍSES BAJOS

(06/07/25) - Europa - Los servicios de inteligencia de Países Bajos afirman que Rusia está usando armas químicas en Ucrania. Según el informe el ejército ruso utiliza de forma generalizada armas químicas en la guerra de Ucrania ya que además del gas lacrimógeno, figuran entre el arsenal detectado sustancias como la cloropicrina; esta última puede ser mortal en altas concentraciones en espacios cerrados. Dice el informe que su uso viola la Convención sobre las Armas Químicas, firmada por Moscú. El ministerio neerlandés de Defensa, que ha informado al Parlamento, ha hecho públicos los resultados de las investigaciones de sus agencias de espionaje en un momento de escasez de municiones por parte de Kiev que insiste en la necesidad de apoyo europeo y estadounidense para frenar los ataques rusos.

CATASTRÓFICA INUNDACIÓN EN TEXAS

(06/07/25) - Estados Unidos - Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales elevaron el nivel del río Guadalupe tanto que arrastraron a residentes y visitantes durante la noche del pasado viernes. Los números son impactantes, casi medio centenar de muertos y decenas de desaparecidos. Las precipitaciones alcanzaron los 25 centímetros, generando crecidas repentinas que pusieron a cientos de personas en situaciones extremas. Los servicios de emergencia rescataron a más de 230 personas, incluidas unas 167 mediante helicóptero. El evento se define como una de las peores catástrofes recientes de la región. Un medidor de nivel del río en Hunt registró un ascenso de 6.7 metros en solo dos horas, antes de dejar de funcionar al alcanzar los 9 metros. La alerta de inundación se activó durante la noche para al menos 30.000 personas, pero en muchos puntos las precipitaciones superaron cualquier previsión. Los equipos de rescate, más de 400 personas, nueve equipos de rescate, 14 helicópteros y 12 drones para evacuar a los afectados, logrando salvar muchas vidas. Entre los desaparecidos figuraban alrededor de una veintena niñas del Campamento Mystic, que acogía a unas 750 menores. Las autoridades insisten en que se está haciendo "todo lo posible para encontrar a todos los que continúan desaparecidos".

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Episodio del día:

SHOW 6081

PATRIOTAS DEL MIEDO

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