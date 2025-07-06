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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
PATRIOTAS DEL MIEDO
Patriotas del miedo que nos transmiten una sensación de guerra
permanente, de temor y desprecio por el prójimo, de odio e ira
descontrolada.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
INFORME DE INTELIGENCIA DE PAÍSES BAJOS
(06/07/25) -
Europa - Los servicios de inteligencia de Países
Bajos afirman que Rusia está usando armas químicas en
Ucrania. Según el informe el ejército ruso utiliza de forma
generalizada armas químicas en la guerra de Ucrania ya que
además del gas lacrimógeno, figuran entre el arsenal
detectado sustancias como la cloropicrina; esta última puede
ser mortal en altas concentraciones en espacios cerrados.
Dice el informe que su uso viola la Convención sobre las
Armas Químicas, firmada por Moscú. El ministerio neerlandés
de Defensa, que ha informado al Parlamento, ha hecho
públicos los resultados de las investigaciones de sus
agencias de espionaje en un momento de escasez de municiones
por parte de Kiev que insiste en la necesidad de apoyo
europeo y estadounidense para frenar los ataques rusos.
CATASTRÓFICA INUNDACIÓN EN TEXAS
(06/07/25) - Estados
Unidos - Las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales
elevaron el nivel del río Guadalupe tanto que arrastraron a residentes y
visitantes durante la noche del pasado viernes. Los números son
impactantes, casi medio centenar de muertos y decenas de desaparecidos.
Las precipitaciones alcanzaron los 25 centímetros, generando crecidas
repentinas que pusieron a cientos de personas en situaciones extremas.
Los servicios de emergencia rescataron a más de 230 personas, incluidas
unas 167 mediante helicóptero. El evento se define como una de las
peores catástrofes recientes de la región. Un medidor de nivel del río
en Hunt registró un ascenso de 6.7 metros en solo dos horas, antes de
dejar de funcionar al alcanzar los 9 metros. La alerta de inundación se
activó durante la noche para al menos 30.000 personas, pero en muchos
puntos las precipitaciones superaron cualquier previsión. Los equipos de
rescate, más de 400 personas, nueve equipos de rescate, 14 helicópteros
y 12 drones para evacuar a los afectados, logrando salvar muchas vidas.
Entre los desaparecidos figuraban alrededor de una veintena niñas del
Campamento Mystic, que acogía a unas 750 menores. Las autoridades
insisten en que se está haciendo "todo lo posible para encontrar a todos
los que continúan desaparecidos".
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6081
PATRIOTAS DEL MIEDO
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
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