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ARANCELES PARA AGOSTO
(07/07/25) -
Estados Unidos - Los aranceles se activaran a partir
del primer día de Agosto. Luego de enviar las cartas que
informaban a los países de las nuevas tazas de aranceles, y
en otra demostración de la volátil política comercial de
Donald Trump y de su estilo negociador agresivo, el
presidente de Estados Unidos anunció, a través de su
portavoz, Karoline Leavitt, el aplazamiento del fin de la
tregua de 90 días que el propio Trump dio a decenas de sus
socios para darles tiempo a negociar nuevos acuerdos
comerciales. La nueva fecha queda fijada el 1 de agosto. El
anuncio empezó con dos de los más destacados socios
comerciales, Japón y Corea del Sur, a los que avisó en
sendas misivas dirigidas a sus gobernantes de que los bienes
importados desde ambos países serían gravados con aranceles
del 25%. Después fue el turno de Malasia (25%), Kazajistán
(25%), Sudáfrica (30%) Laos (40%) y Myanmar (40%). Cabe
interpretar todas esas cartas como maniobras de presión de
Washington para influir en las negociaciones en marcha.
AUMENTA EL NÚMERO DE VICTIMAS EN TEXAS
(07/07/25) - Estados
Unidos - El Campamento Mystic dijo que estar de luto por la
pérdida de 27 campistas y consejeros mientras continuaban la búsqueda de
víctimas. La crecida del río en Texas inundó el campamento de verano y
varias de las niñas ahora están muertas. Para empeorar las noticias se
temen más lluvias en las próximas horas. Las catastróficas
inundaciones durante el fin de semana festivo del 4 de julio dejó a todo
el país en shock. La cifra de muertos aumentó a por lo menos 91, según
reveló Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, durante una
conferencia de prensa. "Todos en la Casa Blanca, incluyendo al
presidente de los Estados Unidos, están orando por los familiares y
amigos de las víctimas durante estos momentos inimaginables", declaró la
secretaria de prensa. Las autoridades afirmaron que la gran mayoría de
las víctimas murieron en el condado de Kerr. Al menos 27 niñas y
personal fallecieron en el Camp Mystic. Muchas de las víctimas fueron
identificadas en medios locales estadounidenses por sus familiares. El
presidente Donald Trump firmó una Declaración de Desastre Mayor para el
condado de Kerr, Texas. Trump visitará la zona devastada por las
inundaciones "a finales de esta semana", según informó la vocera.
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