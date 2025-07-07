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Noticias:  Martes 8 de Julio de 2025

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ARANCELES PARA AGOSTO

(07/07/25) - Estados Unidos - Los aranceles se activaran a partir del primer día de Agosto. Luego de enviar las cartas que informaban a los países de las nuevas tazas de aranceles, y en otra demostración de la volátil política comercial de Donald Trump y de su estilo negociador agresivo, el presidente de Estados Unidos anunció, a través de su portavoz, Karoline Leavitt, el aplazamiento del fin de la tregua de 90 días que el propio Trump dio a decenas de sus socios para darles tiempo a negociar nuevos acuerdos comerciales. La nueva fecha queda fijada el 1 de agosto. El anuncio empezó con dos de los más destacados socios comerciales, Japón y Corea del Sur, a los que avisó en sendas misivas dirigidas a sus gobernantes de que los bienes importados desde ambos países serían gravados con aranceles del 25%. Después fue el turno de Malasia (25%), Kazajistán (25%), Sudáfrica (30%) Laos (40%) y Myanmar (40%). Cabe interpretar todas esas cartas como maniobras de presión de Washington para influir en las negociaciones en marcha.

AUMENTA EL NÚMERO DE VICTIMAS EN TEXAS

(07/07/25) - Estados Unidos - El Campamento Mystic dijo que estar de luto por la pérdida de 27 campistas y consejeros mientras continuaban la búsqueda de víctimas. La crecida del río en Texas inundó el campamento de verano y varias de las niñas ahora están muertas. Para empeorar las noticias se temen más lluvias en las próximas horas.  Las catastróficas inundaciones durante el fin de semana festivo del 4 de julio dejó a todo el país en shock. La cifra de muertos aumentó a por lo menos 91, según reveló Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa. "Todos en la Casa Blanca, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, están orando por los familiares y amigos de las víctimas durante estos momentos inimaginables", declaró la secretaria de prensa. Las autoridades afirmaron que la gran mayoría de las víctimas murieron en el condado de Kerr. Al menos 27 niñas y personal fallecieron en el Camp Mystic. Muchas de las víctimas fueron identificadas en medios locales estadounidenses por sus familiares. El presidente Donald Trump firmó una Declaración de Desastre Mayor para el condado de Kerr, Texas. Trump visitará la zona devastada por las inundaciones "a finales de esta semana", según informó la vocera.

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