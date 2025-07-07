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Noticias:  Miércoles 9 de Julio de 2025

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TRUMP PARA NOBEL DE LA PAZ

(07/07/25) - Estados Unidos - Donald Trump recibió el apoyo de Netanyahu para su ansiado Nobel de la Paz. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí se vieron el lunes en Washington en una reunión, la tercera entre ambos desde el regreso del republicano al poder. La reunión fue celebrada con la urgencia de Trump por lograr que salga adelante el acuerdo de paz que propuso la semana pasada para poner fin a la guerra en Gaza. No hubo avances en este sentido. Trump recibió a su invitado en el Salón Azul de la Casa Blanca para cenar alrededor de una mesa a la que se sentaron, a un lado, varios miembros de su Administración, y, al otro, la delegación israelí. Nada más comenzar, Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entregó a Trump una carta en la que propone al presidente estadounidense para el premio Nobel de la Paz. Trump considera desde hace años que merece esa distinción y se sintió halagado.

GENTRIFICACIÓN EN MÉXICO

(07/07/25) - México - La marcha de cientos de jóvenes contra la gentrificación y el precio de la vivienda en Ciudad de México evidenció un fenómeno creciente. Una tendencia, que asedia a los centros urbanos y expulsa de los barrios a gran parte de la población humilde y local. La compra de inmuebles para funcionar como Airbnb o como inversión termina por elevar el valor del metro cuadrado y expulsando a los habitantes que ven como se incrementa el costo de vida en la zona. Ahora esa protesta también se ha impregnado de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En la última manifestación ya se pudieron ver consignas antiestadounidenses en un sector de la manifestación. La respuesta al norte del río Bravo no se ha hecho esperar: el Departamento de Seguridad Nacional ha volcado toda su ironía en la réplica y ha escrito en su cuenta oficial de X: “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida”, una referencia a la plataforma digital con la que los migrantes irregulares se alistan para autoexpulsarse del país.

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