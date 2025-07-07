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TRUMP PARA NOBEL DE LA PAZ
(07/07/25) -
Estados Unidos - Donald Trump recibió el apoyo de
Netanyahu para su ansiado Nobel de la Paz. El presidente de
Estados Unidos y el primer ministro israelí se vieron el
lunes en Washington en una reunión, la tercera entre ambos
desde el regreso del republicano al poder. La reunión fue
celebrada con la urgencia de Trump por lograr que salga
adelante el acuerdo de paz que propuso la semana pasada para
poner fin a la guerra en Gaza. No hubo avances en este
sentido. Trump recibió a su invitado en el Salón Azul de la
Casa Blanca para cenar alrededor de una mesa a la que se
sentaron, a un lado, varios miembros de su Administración,
y, al otro, la delegación israelí. Nada más comenzar,
Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la
Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y
de lesa humanidad, entregó a Trump una carta en la que
propone al presidente estadounidense para el premio Nobel de
la Paz. Trump considera desde hace años que merece esa
distinción y se sintió halagado.
GENTRIFICACIÓN EN MÉXICO
(07/07/25) - México
- La marcha de cientos de jóvenes contra la gentrificación y el precio
de la vivienda en Ciudad de México evidenció un fenómeno creciente. Una
tendencia, que asedia a los centros urbanos y expulsa de los barrios a
gran parte de la población humilde y local. La compra de inmuebles para
funcionar como Airbnb o como inversión termina por elevar el valor del
metro cuadrado y expulsando a los habitantes que ven como se incrementa
el costo de vida en la zona. Ahora esa protesta también se ha impregnado
de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En la última
manifestación ya se pudieron ver consignas antiestadounidenses en un
sector de la manifestación. La respuesta al norte del río Bravo no se ha
hecho esperar: el Departamento de Seguridad Nacional ha volcado toda su
ironía en la réplica y ha escrito en su cuenta oficial de X: “Si se
encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima
protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para
facilitar su salida”, una referencia a la plataforma digital con la que
los migrantes irregulares se alistan para autoexpulsarse del país.
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