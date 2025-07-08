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Noticias:  Jueves 10 de Julio de 2025

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LA UE VIGILA LA RELACIÓN LONDRES PARIS

(08/07/25) - Europa - La visita de Macron a Londres pone el foco en la relación bilateral ante la mirada atenta de todo el bloque euro. El Gobierno británico confía en poder dar un fuerte impulso a la cooperación con Francia en la lucha contra la inmigración irregular, durante la visita de Estado de Emmanuel Macron al Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer necesita aliviar la presión política que sufre por la continua llegada de migrantes a las costas inglesas via marítima francesa, pero un posible acuerdo bilateral en esta materia se ve frenado por los recelos de países como España o Italia a que París negocie por su cuenta un asunto que afecta a otros territorios de la Unión Europea.

RÉCORD DE DRONES EN ATAQUE RUSO

(08/07/25) - Ucrania - Rusia sigue superando cada semana el récord de drones bomba utilizados en ataques a Ucrania. En la madrugada del miércoles han sido utilizados 728 drones Shahed y simuladores (aparatos sin carga explosiva que sirven para confundir a las defensas antiaéreas). También fueron disparados 13 misiles balísticos. Esto supera el anterior número récord que se había registrado el pasado viernes. Los bombardeos apuntaron principalmente a la región occidental de Volinia, donde se registraron daños materiales a la infraestructura. "Esta noche la región sufrió otro ataque masivo. Prácticamente, todo voló hacia Lutsk", denunció el jefe de la Administración Estatal. Esto se da en momentos en que Estados Unidos reestableció el apoyo a Kiev y Zelenski reúne apoyos aireados de la Unión Europea donde por ejemplo, el Canciller alemán (Merz) expresó que Rusia había agotado ta todas las instancias de negociación.

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