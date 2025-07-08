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LA UE VIGILA LA RELACIÓN LONDRES PARIS
(08/07/25) -
Europa - La visita de Macron a Londres pone el foco
en la relación bilateral ante la mirada atenta de todo el
bloque euro. El Gobierno británico confía en poder dar un
fuerte impulso a la cooperación con Francia en la lucha
contra la inmigración irregular, durante la visita de Estado
de Emmanuel Macron al Reino Unido. El primer ministro Keir
Starmer necesita aliviar la presión política que sufre por
la continua llegada de migrantes a las costas inglesas via
marítima francesa, pero un posible acuerdo bilateral en esta
materia se ve frenado por los recelos de países como España
o Italia a que París negocie por su cuenta un asunto que
afecta a otros territorios de la Unión Europea.
RÉCORD DE DRONES EN ATAQUE RUSO
(08/07/25) - Ucrania
- Rusia sigue superando cada semana el récord de drones bomba utilizados
en ataques a Ucrania. En la madrugada del miércoles han sido utilizados
728 drones Shahed y simuladores (aparatos sin carga explosiva que sirven
para confundir a las defensas antiaéreas). También fueron disparados 13
misiles balísticos. Esto supera el anterior número récord que se había
registrado el pasado viernes. Los bombardeos apuntaron principalmente a
la región occidental de Volinia, donde se registraron daños materiales a
la infraestructura. "Esta noche la región sufrió otro ataque masivo.
Prácticamente, todo voló hacia Lutsk", denunció el jefe de la
Administración Estatal. Esto se da en momentos en que Estados Unidos
reestableció el apoyo a Kiev y Zelenski reúne apoyos aireados de la
Unión Europea donde por ejemplo, el Canciller alemán (Merz) expresó que
Rusia había agotado ta todas las instancias de negociación.
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