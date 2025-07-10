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LA AVIONETA DE LA DISCORDIA
(10/07/25) -
México - Los gobiernos de México y El Salvador se han
enredado en un malentendido que podría escalar a un problema
diplomático. La disputa se dio por una avioneta con un
cargamento de media tonelada de cocaína que fue asegurada en
México y que, según el secretario de Seguridad, Omar García
Harfuch, provenía de El Salvador. El presidente del país
centroamericano, Nayib Bukele, ha salido rápidamente a negar
que la aeronave procediera de su país y ha exigido a García
Harfuch una rectificación pública. Tal el efecto del anuncio
que Bukele ha anunciado que llamará a consulta a su
embajadora en México. Tras un cruce de mensajes entre ambos
estos días, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha
dicho "Ya lo aclaró el secretario (García Harfuch), no hay
que hacer un tema político de esto, ya lo aclaró y no vamos
a polemizar sobre esto, porque además nunca hubo mala fe,
sino sencillamente se aclaró el tema y ya, hasta ahí", ha
dicho en conferencia de prensa este jueves. El presidente
derechista ha agregado datos sobre la identidad de los
tripulantes y ha asegurado que todos son mexicanos.
LULA RESPONDE A TRUMP
(10/07/25) - Ucrania
- Lula, presidente de Brasil, responde con aranceles recíprocos al
impuesto que Trump aplica por el juicio a Bolsonaro. En un acto
inquietante y sorprendente Estados Unidos impone a Brasil un castigo del
50% de aranceles, más que a ningún otro país, por lo que el republicano
considera una "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó como parte de la
última ofensiva de su guerra comercial el ataque más cruento a Brasil
como una especie de castigo, una represalia, escribió el mandatario
estadounidense en la carta con la que anunció un gravamen cuya entrada
en vigor está prevista para el 1 de agosto. Lo que Trump considera una
persecución judicial contra su "amigo" Bolsonaro y sin duda la
declaración conjunta de los BRICS en la última reunión en Brasil, fueron
las detonantes de la ira del republicano que una vez más amenaza con
aranceles para domesticar a las naciones que se atreven llevarle la
contraria en cualquier aspecto.
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