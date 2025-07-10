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Noticias:  Viernes 11 de Julio de 2025

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LA AVIONETA DE LA DISCORDIA

(10/07/25) - México - Los gobiernos de México y El Salvador se han enredado en un malentendido que podría escalar a un problema diplomático. La disputa se dio por una avioneta con un cargamento de media tonelada de cocaína que fue asegurada en México y que, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, provenía de El Salvador. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, ha salido rápidamente a negar que la aeronave procediera de su país y ha exigido a García Harfuch una rectificación pública. Tal el efecto del anuncio que Bukele ha anunciado que llamará a consulta a su embajadora en México. Tras un cruce de mensajes entre ambos estos días, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho "Ya lo aclaró el secretario (García Harfuch), no hay que hacer un tema político de esto, ya lo aclaró y no vamos a polemizar sobre esto, porque además nunca hubo mala fe, sino sencillamente se aclaró el tema y ya, hasta ahí", ha dicho en conferencia de prensa este jueves. El presidente derechista ha agregado datos sobre la identidad de los tripulantes y ha asegurado que todos son mexicanos.

LULA RESPONDE A TRUMP

(10/07/25) - Ucrania - Lula, presidente de Brasil, responde con aranceles recíprocos al impuesto que Trump aplica por el juicio a Bolsonaro. En un acto inquietante y sorprendente Estados Unidos impone a Brasil un castigo del 50% de aranceles, más que a ningún otro país, por lo que el republicano considera una "caza de brujas" contra el expresidente Jair Bolsonaro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó como parte de la última ofensiva de su guerra comercial el ataque más cruento a Brasil como una especie de castigo, una represalia, escribió el mandatario estadounidense en la carta con la que anunció un gravamen cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de agosto. Lo que Trump considera una persecución judicial contra su "amigo" Bolsonaro y sin duda la declaración conjunta de los BRICS en la última reunión en Brasil, fueron las detonantes de la ira del republicano que una vez más amenaza con aranceles para domesticar a las naciones que se atreven llevarle la contraria en cualquier aspecto.

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