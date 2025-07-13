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COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA
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Dicen que del único lugar del que no se regresa es del ridículo. Esa
máxima no intimida a nuestros gobernantes.
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
POR NO FRENAR EL FENTANILO
(13/07/25) -
México - El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, justifica el arancel del 30% a México por no haber
frenado a los carteles del fentanilo. Desde el estado de
Sonora, donde Sheinbaum se encontraba de visita, se mostró
optimista: "Vamos a llegar a un acuerdo, con mejores
condiciones". Estados Unidos impondrá a partir del 1 de
agosto un arancel del 30% a los productos y mercancías
importados desde México, ha anunciado a primera hora de este
sábado el presidente estadounidense mediante una carta
dirigida a su homóloga mexicana. El mandatario republicano
justifica su amenaza "para lidiar con la crisis del
fentanilo de nuestro país, causada en parte por el fracaso
de México a la hora de frenar a los carteles (...) a la hora
de llenar de droga este país", escribió Trump en su red
social.
SALVAR A SALVADOR CIENFUEGOS
(13/07/25) - México
- Las declaraciones del abogado del hijo del Chapo Guzmán cayeron muy
mal al gobierno mexicano. "Después de que se le imputaran cargos al
general (Cienfuegos) se insistió en que volviera a México porque querían
someterlo a proceso. Se les devolvió, donde fue exonerado de inmediato,
y no solamente se le exoneró, sino que el (ex)presidente de México
(Andrés Manuel López Obrador) dijo que la DEA había fabricado la
evidencia en contra del General, algo otra vez absurdo; entonces México
violó un acuerdo bilateral que tenía con Estados Unidos", comentó en
conferencia de prensa el abogado Jeffrey Lichtman. El pasado, viernes 11
de julio, Ovidio Guzmán se presentó ante la Corte de Chicago y formalizó
su declaratoria de culpabilidad, sellando su cooperación con las
autoridades estadounidenses como testigo colaborador. Al saber de las
declaraciones del letrado, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como
"irrespetuosas" las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán López,
alias "El Ratón" y aseguró que el gobierno mexicano no mantiene
relaciones de complicidad con nadie. La misma Fiscalía General de la
República (FGR) rechazó las declaraciones de Lichtman "La Fiscalía
General de la República rechaza, de manera absoluta y contundente,
descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin
aportar pruebas; y todo ello, en busca de un oportunismo mediático que
descalifica a quien dolosamente lo utiliza", detalló.
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