Escuchar ECDQEMSD Podcast en Spotify
Escuchar ECDQEMSD Podcast en Apple Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram
ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

Noticias:  Lunes 14 de Julio de 2025

canalTrans noticias

noticias

mundo

internacional

COMENTARIO EDITORIAL DEL PIRATA

POLÍTICA INFAME

Dicen que del único lugar del que no se regresa es del ridículo. Esa máxima no intimida a nuestros gobernantes.

Hoy en el Mundo:

Noticias Destacadas del día

POR NO FRENAR EL FENTANILO

(13/07/25) - México - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justifica el arancel del 30% a México por no haber frenado a los carteles del fentanilo. Desde el estado de Sonora, donde Sheinbaum se encontraba de visita, se mostró optimista: "Vamos a llegar a un acuerdo, con mejores condiciones". Estados Unidos impondrá a partir del 1 de agosto un arancel del 30% a los productos y mercancías importados desde México, ha anunciado a primera hora de este sábado el presidente estadounidense mediante una carta dirigida a su homóloga mexicana. El mandatario republicano justifica su amenaza "para lidiar con la crisis del fentanilo de nuestro país, causada en parte por el fracaso de México a la hora de frenar a los carteles (...) a la hora de llenar de droga este país", escribió Trump en su red social.

SALVAR A SALVADOR CIENFUEGOS

(13/07/25) - México - Las declaraciones del abogado del hijo del Chapo Guzmán cayeron muy mal al gobierno mexicano. "Después de que se le imputaran cargos al general (Cienfuegos) se insistió en que volviera a México porque querían someterlo a proceso. Se les devolvió, donde fue exonerado de inmediato, y no solamente se le exoneró, sino que el (ex)presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) dijo que la DEA había fabricado la evidencia en contra del General, algo otra vez absurdo; entonces México violó un acuerdo bilateral que tenía con Estados Unidos", comentó en conferencia de prensa el abogado Jeffrey Lichtman. El pasado, viernes 11 de julio, Ovidio Guzmán se presentó ante la Corte de Chicago y formalizó su declaratoria de culpabilidad, sellando su cooperación con las autoridades estadounidenses como testigo colaborador. Al saber de las declaraciones del letrado, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como "irrespetuosas" las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón" y aseguró que el gobierno mexicano no mantiene relaciones de complicidad con nadie. La misma Fiscalía General de la República (FGR) rechazó las declaraciones de Lichtman "La Fiscalía General de la República rechaza, de manera absoluta y contundente, descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas; y todo ello, en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza", detalló.

ECDQEMSD PodcastECDQEMSD Podcast
Episodio del día:

SHOW 6086

POLÍTICA INFAME

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast | Spotify | Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre - ECDQEMSD Podcast
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en InstagramECDQEMSD en FlipboarCanal de RSS de ECDQEMSD canalTrans
canaltrans ECDQEMSD Podcast

Copyright 1998 / 2026
ECDQEMSD & canalTrans
todos los derechos reservados