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Noticias:  Martes 15 de Julio de 2025

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AL 100 CONTRA RUSIA

(13/07/25) - Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma una vez más los aranceles como arma persuasiva en sus relaciones internacionales. Esta vez no para equilibrar una balanza comercial, sino para forzar al presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse a negociar con Ucrania y a aceptar un alto el fuego en el conflicto. "Estoy muy, muy descontento (con Putin)", dijo Trump en un tono severo que subrayó su cambio de actitud de los últimos días hacia su homólogo ruso Vladimir Putin. Después, concretó el "gran anuncio" que la Casa Blanca había prometido para este día: "Si no hay un acuerdo de paz antes de los próximos 50 días, les impondremos aranceles de hasta el 100%". El anuncio se da en el contexto de un acuerdo de la OTAN para reforzar las defensas ucranianas.

GAZA AL BORDE DEL COLAPSO

(13/07/25) - Palestina - La ONU advirtió sobre el inminente colapso de las operaciones humanitarias en Gaza por la falta de combustible. Hospitales, panaderías y ambulancias necesitan abastecerse mientras Israel mantiene el cerco restrictivo al ingreso del recurso básico para el mínimo funcionamiento. "2,1 millones de personas corren el riesgo de quedarse sin servicios vitales" dice la ONU. Las operaciones humanitarias en Gaza se encuentran al borde del colapso total debido a la severa escasez de combustible, advirtieron múltiples agencias de las Naciones Unidas en una declaración conjunta que describe la situación como crítica para los 2,1 millones de palestinos que dependen íntegramente de la ayuda internacional. "Sin combustible, todos los bienes y servicios vitales desaparecerán para 2,1 millones de personas", enfatizaron las agencias, recordando que el combustible es la base de la supervivencia en la Franja de Gaza.

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