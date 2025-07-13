noticias
mundo
internacional
Hoy en el Mundo:
Noticias Destacadas del día
AL 100 CONTRA RUSIA
(13/07/25) -
Estados Unidos - El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, toma una vez más los aranceles como arma
persuasiva en sus relaciones internacionales. Esta vez no
para equilibrar una balanza comercial, sino para forzar al
presidente ruso, Vladímir Putin, a sentarse a negociar con
Ucrania y a aceptar un alto el fuego en el conflicto. "Estoy
muy, muy descontento (con Putin)", dijo Trump en un tono
severo que subrayó su cambio de actitud de los últimos días
hacia su homólogo ruso Vladimir Putin. Después, concretó el
"gran anuncio" que la Casa Blanca había prometido para este
día: "Si no hay un acuerdo de paz antes de los próximos 50
días, les impondremos aranceles de hasta el 100%". El
anuncio se da en el contexto de un acuerdo de la OTAN para
reforzar las defensas ucranianas.
GAZA AL BORDE DEL COLAPSO
(13/07/25) - Palestina
- La ONU advirtió sobre el inminente colapso de las operaciones
humanitarias en Gaza por la falta de combustible. Hospitales, panaderías
y ambulancias necesitan abastecerse mientras Israel mantiene el cerco
restrictivo al ingreso del recurso básico para el mínimo funcionamiento.
"2,1 millones de personas corren el riesgo de quedarse sin servicios
vitales" dice la ONU. Las operaciones humanitarias en Gaza se encuentran
al borde del colapso total debido a la severa escasez de combustible,
advirtieron múltiples agencias de las Naciones Unidas en una declaración
conjunta que describe la situación como crítica para los 2,1 millones de
palestinos que dependen íntegramente de la ayuda internacional. "Sin
combustible, todos los bienes y servicios vitales desaparecerán para 2,1
millones de personas", enfatizaron las agencias, recordando que el
combustible es la base de la supervivencia en la Franja de Gaza.
ECDQEMSD
Podcast
Episodio del día:
SHOW 6087
TOCAR AL ELEFANTE
EN CASO DE
QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE PODCAST
Seguinos también en:
ApplePodcast |
Spotify |
Google Podcast |
Más plataformas en donde escuchar ECDQEMSD PODCAST