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LA GUERRA DEL TOMATE
(15/07/25) -
Estados Unidos - Los aranceles de Trump golpean el
tomate mexicano y no paran de llegar malas noticias del otro
lado del Río Bravo. La guerra del proteccionismo
estadounidense llega cada día renovada a México desde
Washington con distintos nombres: acero, migrantes,
fentanilo, aguacate, aluminio, cobre o tomate. Esta vez les
ha tocado a los productores tomateros. El presidente Donald
Trump recurre a una vieja polémica de competencia desleal
entre los agricultores de un lado y otro de la frontera para
plantar otro arancel del 17,09% a las exportaciones
mexicanas de tomate que no representan 2.800 millones de
dólares al año. No se trata ahora de castigar a México por
no combatir el narcotráfico, como viene diciendo, ni por
permitir la entrada de migrantes por la frontera en
conflicto. Ahora es un pleito que viene desde 1996, cuando
los agricultores estadounidenses se quejaron de que no
podían competir con el precio de los tomates mexicanos que
entraban en su territorio. El conflicto se fue salvando por
décadas gracias a acuerdos que se fueron renovando, el
último en 2019. Los tiempos de las relaciones comerciales
normalizadas han concluido.
REUNIÓN EN COLOMBIA
(15/07/25) - Colombia
- Bogotá recibe esta semana la primera cumbre ministerial de emergencia
del Grupo de La Haya. La reunión de este 15 y 16 de julio, buscaba
coordinar acciones concretas, incluidas "medidas legales y
diplomáticas", contra la ofensiva de Israel en la franja de Gaza, a la
que los Estados miembros no dudan en calificar de "genocidio". El grupo
-conformado por Bolivia, Cuba, Honduras, Senegal, Sudáfrica, Malasia,
Namibia y Colombia- busca el apoyo de casi 30 países y de organismos de
la ONU para presionar contra “las violaciones del derecho internacional
de Israel” en un conflicto que ya cuenta más cerca de 60.000 muertos.
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