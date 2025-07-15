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Noticias:  Miércoles 16 de Julio de 2025

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LA GUERRA DEL TOMATE

(15/07/25) - Estados Unidos - Los aranceles de Trump golpean el tomate mexicano y no paran de llegar malas noticias del otro lado del Río Bravo. La guerra del proteccionismo estadounidense llega cada día renovada a México desde Washington con distintos nombres: acero, migrantes, fentanilo, aguacate, aluminio, cobre o tomate. Esta vez les ha tocado a los productores tomateros. El presidente Donald Trump recurre a una vieja polémica de competencia desleal entre los agricultores de un lado y otro de la frontera para plantar otro arancel del 17,09% a las exportaciones mexicanas de tomate que no representan 2.800 millones de dólares al año. No se trata ahora de castigar a México por no combatir el narcotráfico, como viene diciendo, ni por permitir la entrada de migrantes por la frontera en conflicto. Ahora es un pleito que viene desde 1996, cuando los agricultores estadounidenses se quejaron de que no podían competir con el precio de los tomates mexicanos que entraban en su territorio. El conflicto se fue salvando por décadas gracias a acuerdos que se fueron renovando, el último en 2019. Los tiempos de las relaciones comerciales normalizadas han concluido.

REUNIÓN EN COLOMBIA

(15/07/25) - Colombia - Bogotá recibe esta semana la primera cumbre ministerial de emergencia del Grupo de La Haya. La reunión de este 15 y 16 de julio, buscaba coordinar acciones concretas, incluidas "medidas legales y diplomáticas", contra la ofensiva de Israel en la franja de Gaza, a la que los Estados miembros no dudan en calificar de "genocidio". El grupo -conformado por Bolivia, Cuba, Honduras, Senegal, Sudáfrica, Malasia, Namibia y Colombia- busca el apoyo de casi 30 países y de organismos de la ONU para presionar contra “las violaciones del derecho internacional de Israel” en un conflicto que ya cuenta más cerca de 60.000 muertos.

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