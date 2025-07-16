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Noticias:  Jueves 17 de Julio de 2025

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RECORTES Y UNIÓN EN EL RECHAZO

(16/07/25) - Francia - La oposición amenaza al primer ministro Bayrou con una moción de censura por los recortes que planea. Se trata de un plan de recortes aplicados a entes estatales, pensiones y empleo público. Mientras los sindicatos planean movilizaciones el plan del primer ministro prevé un tijeretazo de 44.000 millones de euros que van desde la supresión de festivos a empleos públicos para intentar frenar la deuda pública descomunal del país. Lo notable del ambiente político coyuntural francés es que el plan de recortes de Bayrou ha logrado la insólita unión y unanimidad de todo el arco político galo, pero en su rechazo. Toda la oposición, a la izquierda y la derecha del arco parlamentario, amenaza con una moción de censura en otoño.

ATAQUE CONTRA SIRIA

(16/07/25) - Siria - Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron videos del ataque lanzado contra el cuartel general del Estado Mayor sirio en Damasco. Según detallaron fue parte de una serie de operaciones dirigidas a frenar el despliegue militar sirio en el sur del país. Las imágenes, captadas por drones militares con sensores ópticos estabilizados, muestran con claridad el momento del impacto sobre el complejo militar, ubicado en un área clave desde la cual (según el comunicado israelí) las autoridades militares sirias coordinan el envío de tropas hacia la provincia de Sweida. La escalada en Sweida comenzó el domingo pasado con una serie de secuestros que derivaron en enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas. El lunes de esta semana, las fuerzas sirias fueron desplegadas en la zona. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) y líderes locales denunciaron que el régimen intervino a favor de los beduinos, lo que agravó aún más la violencia. Según el OSDH, al menos 248 personas murieron desde el inicio de los combates. Entre ellas, 92 drusos (incluidos 28 civiles, de los cuales 21 fueron ejecutados sumariamente por fuerzas del régimen), además de 138 agentes sirios y 18 combatientes beduinos aliados.

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